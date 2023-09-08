Фьюри: хочу подраться с Нганну по правилам ММА

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри рассказал, что хочет провести бой с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну по правилам смешанных единоборств.

«Я хотел бы подраться с ним в клетке. Думаю, что смогу победить его. Он не разбирается в джиу-джитсу, не умеет бороться. У него хороший удар, но в стойке я лучше. В этих маленьких перчатках я вырублю его за считаные секунды», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Поединок по боксу между бойцами пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. В смешанных единоборствах Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Ранее обладатель титулов WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик обвинил Фьюри в трусости.