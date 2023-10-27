Нганну: отправлю Фьюри в нокдаун, у меня самый тяжёлый удар в мире

Французский боец Фрэнсис Нганну поделился мнением о предстоящем бое с британским боксёром Тайсоном Фьюри.

«Я очень взволнован и жду завтрашнюю ночь. Я хорошо тренировался. Отправлю его в нокдаун, потому что у меня самый тяжёлый удар в мире», — заявил после церемонии взвешивания Нганну.

Поединок по правилам бокса состоится 28 октября.

На счету Фьюри 33 победы и одна ничья. В смешанных единоборствах Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Ранее Фьюри поделился мнением о предстоящем бое с Нганну.