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Нганну: отправлю Фьюри в нокдаун, у меня самый тяжёлый удар в мире

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Французский боец Фрэнсис Нганну поделился мнением о предстоящем бое с британским боксёром Тайсоном Фьюри.
Нганну: отправлю Фьюри в нокдаун, у меня самый тяжёлый удар в мире
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Setterfield

«Я очень взволнован и жду завтрашнюю ночь. Я хорошо тренировался. Отправлю его в нокдаун, потому что у меня самый тяжёлый удар в мире», — заявил после церемонии взвешивания Нганну.

Поединок по правилам бокса состоится 28 октября.

На счету Фьюри 33 победы и одна ничья. В смешанных единоборствах Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения. 

Ранее Фьюри поделился мнением о предстоящем бое с Нганну.

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