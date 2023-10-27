Фьюри сравнил бой с Нганну с матчем Джоковича и чемпиона по настольному теннису
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«Предстоящий бой похож на матч чемпиона по настольному теннису с Новаком Джоковичем в финале Уимблдона», — приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон.
Поединок по правилам бокса состоится 28 октября.
На счету Фьюри 33 победы и одна ничья. В смешанных единоборствах Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.
Ранее Фьюри оказался тяжелее Нганну на взвешивании перед боем.