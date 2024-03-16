В WBC хотят, чтобы бой Усика и Фьюри обслуживали шестеро судей

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил мнение, что объединительный поединок между чемпионами мира по боксу Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должна обслуживать бригада из шести судей.

«То, что мы увидели на прошлой неделе в Саудовской Аравии, ещё раз демонстрирует, насколько хрупким может быть судейство в боксе. Один судья отдал победу одному бойцу, другой — второму. Подобное разногласие в бою Фьюри — Усик убьёт бокс», — цитирует Сулеймана BoxingScene.

Глава WBC отправил экстренную петицию в другие крупные боксёрские организации — WBO, WBA и IBF — с просьбой учредить судейскую коллегию из шести человек на схватку между Усиком и Фьюри. По его мнению, это может поспособствовать принятию более объективного решения.

При этом ранее Сулейман уже выступал с такой идеей, но она встретила «большое сопротивление» со стороны его коллег.

Поединок между Усиком и Фьюри должен пройти 18 мая в Эр-Рияде. На кону будут стоять звания чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBF.

Ранее сообщалось, что Фьюри может провести два боя с соотечественником Энтони Джошуа.