«Обсуждается перенос даты на осень»: Бетербиев порвал мениск и не проведёт бой с Биволом в июне
- Российские боксёры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол
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- © Richard Pelham / Stringer
1 июня в Эр-Рияде должно было произойти одно из главных событий 2024 года в мире бокса. Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол собирались сойтись в объединительном поединке и определить имя нового абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе — первого со времён Роя Джонса — младшего. Однако очередная попытка организовать бой вновь завершилась неудачей. Но если раньше причиной тому были сложности в переговорах между сторонами, то в этот раз в дело вмешалась травма.
По данным ESPN, Бетербиев порвал мениск на тренировке и в ближайшее время перенесёт операцию на колене, а его восстановление может занять до пяти месяцев. В связи с этим схватка с Биволом была перенесена на неопределённый срок, о чём впоследствии сообщил и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Он пожелал Артуру скорейшего выздоровления и заявил, что битва состоится позднее в 2024 году. То же самое сказал и менеджер Дмитрия.
«Мы были готовы к бою 1 июня, но это спорт, травмы случаются. Обсуждается перенос даты на осень, мы надеемся на то, что этот бой всё-таки состоится, Дмитрий ждёт этого поединка уже долгое время», — цитирует Вадима Корнилова ТАСС.
Эта новость ожидаемо расстроила как российских болельщиков, так и спортсменов. В частности, действующего чемпиона мира в бриджервейте по версии WBA Евгения Тищенко, ожидавшего сражения двух звёзд бокса.
«Жаль, что такой бой отменили. Я желаю Бетербиеву здоровья. Мы будем ждать, что осенью поединок состоится. Это яркий бой двух представителей из России... Я буду болеть за обоих, но считаю, что у Бивола будет больше шансов, особенно после такой травмы, которую сейчас получил Бетербиев. Мениск — это долгое восстановление, особенно психологически. Но Артур — очень уверенный в себе», — цитирует Тищенко «Чемпионат».
Схожие эмоции испытал и глава промоушена RCC Николай Клименко. По его мнению, российский бокс мог получить новый виток популярности благодаря этой дуэли.
«Бивол и Бетербиев уже на этапе раскрутки получили хороший ажиотаж к поединку. Я желаю Бетербиеву восстановления. Это тяжёлая травма, которая требует больших восстановительных моментов», — сказал Клименко.
В свою очередь, не сильно расстроился переносу схватки бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю. Тот выразил сожаление из-за травмы Бетербиева, но отметил, что не хотел бы наблюдать за противостоянием двух соотечественников.
«У Артура разрыв мениска? Ёлки-палки! Самое неприятное для боксёра — получение такой тяжёлой травмы перед таким важным боем. Скорейшего выздоровления Бетербиеву! Хорошо знаком с ним и Димой Биволом. Эти два боксёра — оба мои хорошие друзья. Не хочу, чтобы они боксировали против друг друга», — цитирует Цзю Sport24.
И хотя запланированный на 1 июня турнир в Эр-Рияде лишился своего главного боя, отменять его организаторы не собирались. Более того, Аль аш-Шейх намерен предоставить фанатам возможность понаблюдать за выступлением Бивола и найти ему нового соперника. Но с этим могут возникнуть проблемы. Безусловно, наиболее интересным и захватывающим представляется сражение россиянина с Дэвидом Бенавидесом, который неоднократно говорил о желании помериться силами с ним. Но на 15 июня у мексиканца запланирована дуэль с Александром Гвоздиком за временный пояс WBC в весе до 79,3 кг. И заставить его отказаться от неё может быть непросто и довольно накладно. И это лишь в том случае, если сам спортсмен согласится выйти против Дмитрия на коротком уведомлении.
Если же говорить о потенциальных противниках по линии WBA, то здесь особняком стоит Джошуа Буатси, о потенциальной встрече Бивола с которым говорилось уже давно. Но тот в феврале провёл 12-раундовый поединок с Дэн Азизом и может не успеть набрать форму к началу июня. А занимающий вторую строчку в рейтинге Альберт Рамирес в конце мая должен подраться с известным российской публике Адамом Дайнесом.
В свете этого наиболее реальным кажется бой между Биволом и кем-либо из пары Крэйг Ричардс — Вилли Хатчинсон. Встреча двух британцев также должна пройти на шоу в Эр-Рияде, но проблема в том, что с первым россиянин уже встречался в мае 2021-го, а второй не входит в топ-15 по версии Всемирной боксёрской ассоциации. Поэтому сам Дмитрий вряд ли захочет биться с кем-либо из них.
Так или иначе, Биволу не стоит отказываться от выступления на турнире в Саудовской Аравии, ведь следующий шанс выйти на ринг может представиться нескоро. Да, сейчас промоутеры говорят о возможном проведении его битвы с Бетербиевым осенью, но шансы на это кажутся мизерными. Во-первых, Артуру нужно не только восстановиться от повреждения, но и пройти тренировочный лагерь, а это может занять гораздо больше заявленных пяти месяцев. Во-вторых, такой длительный простой может вынудить его задуматься об организации разминочной дуэли.
«Наверное, на месте Бетербиева я бы провёл промежуточный бой перед Биволом. Большой простой, нужен полувкатывающий бой. Чтобы почувствовать ринг, соперника. После большого простоя на серьёзного оппонента опасно выходить», — выразил мнение двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.
Даже если Бетербиев откажется от этой идеи, то на схватку с Биволом он может выйти не раньше 2025-го. А если последует совету соотечественника, то бой и вовсе может перенестись аж на середину года. К этому моменту Артуру уже исполнится 40 лет и будет непросто предсказать, в какой форме он будет находиться. Да, в интервью RT он признавался, что по-прежнему чувствует себя готовым выступать на самом высоком уровне, но травмы вполне могут негативно сказаться на его состоянии. А их с годами становится всё больше. Сейчас он порвал мениск, а в июле 2023-го был вынужден провести операцию из-за проблем с челюстью.
В связи с этим риск так и не увидеть один из самых обсуждаемых боёв последних лет становится всё выше. И переживать об этом впору скорее Бетербиеву, нежели Биволу. Ведь другой возможности провести такую «денежную» битву у него может и не быть. В отличие от Дмитрия, по-прежнему имеющего незакрытый спор с Саулем Альваресом. А победа в реванше с мексиканцем способна принести ему не только рекордный гонорар, но и статус сильнейшего в мире.
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