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Менеджер Бивола: надеемся, что бой с Бетербиевым всё-таки состоится

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Вадим Корнилов, менеджер Дмитрия Бивола, высказался о переносе поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу с Артуром Бетербиевым.
Менеджер Бивола: надеемся, что бой с Бетербиевым всё-таки состоится
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Pelham

«Обсуждается перенос даты на осень, мы надеемся на то, что этот бой всё-таки состоится, Дмитрий ждёт этого боя уже долгое время», — приводит слова менеджера ТАСС.

Бой между Биволом и Бетербиевым должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии.

Сообщалось, что причиной переноса стала травма Бетербиева, которую он получил при подготовке.

Ранее сообщалось, что Бивол получит нового соперника для боя в Саудовской Аравии.

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