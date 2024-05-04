Менеджер Бивола: надеемся, что бой с Бетербиевым всё-таки состоится

Вадим Корнилов, менеджер Дмитрия Бивола, высказался о переносе поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу с Артуром Бетербиевым.

«Обсуждается перенос даты на осень, мы надеемся на то, что этот бой всё-таки состоится, Дмитрий ждёт этого боя уже долгое время», — приводит слова менеджера ТАСС.

Бой между Биволом и Бетербиевым должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии.

Сообщалось, что причиной переноса стала травма Бетербиева, которую он получил при подготовке.

Ранее сообщалось, что Бивол получит нового соперника для боя в Саудовской Аравии.