Главный тренер сборной России по боксу призвал наказать Гурули за клевету

Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов прокомментировал ситуацию с грузинским боксёром Лашей Гурули.

«Все наши спортсмены до конца боролись. Грузинский боксёр несёт какую-то глупость, за такие вещи его необходимо наказать», — цитирует Фархутдинова ТАСС.

На прошедшем чемпионате Европы в Сербии Гурули принял решение сняться перед третьим раундом финала с россиянином Тарханом Идиговым в знак протеста против несправедливого судейства. Позже грузинский спортсмен заявил, что ему предлагали деньги за отказ от боя с россиянином.

Ранее сообщалось, что Европейская конфедерация бокса будет проводить проверку заявлений боксёра Гурули.