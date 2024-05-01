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Европейская конфедерация бокса будет проводить проверку заявлений боксёра Гурули

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Генеральный секретарь Европейской конфедерация бокса (EUBC) Кирилл Щекутьев прокомментировал ситуацию с грузинским боксёром Лаше Гурули.
Европейская конфедерация бокса будет проводить проверку заявлений боксёра Гурули
  • РИА Новости

«EUBC будет проводить проверку заявлений грузинского боксёра относительно попытки дать ему денег, а также в целом его неспортивного поведения во время церемонии награждения», — цитирует Щекутьева «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что на мировом первенстве в Ташкенте грузинский спортсмен вёл себя точно так же.

«Поэтому, скорее всего, по решению этической комиссии EUBC к нему будут применены самые серьёзные санкции, вплоть до дисквалификации», — добавил Щекутьев.

Напомним, Гурули принял решение сняться перед третьим раундом финала с россиянином Тарханом Идиговым в знак протеста против несправедливого судейства.

На завершившемся первенстве Европы в Сербии российские спортсмены завоевали 11 золотых наград и стали победителями общего медального зачёта.

Ранее Гурули заявил, что ему предлагали деньги за отказ от боя с россиянином перед финалом ЧЕ.

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