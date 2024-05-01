Европейская конфедерация бокса будет проводить проверку заявлений боксёра Гурули

Генеральный секретарь Европейской конфедерация бокса (EUBC) Кирилл Щекутьев прокомментировал ситуацию с грузинским боксёром Лаше Гурули.

«EUBC будет проводить проверку заявлений грузинского боксёра относительно попытки дать ему денег, а также в целом его неспортивного поведения во время церемонии награждения», — цитирует Щекутьева «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что на мировом первенстве в Ташкенте грузинский спортсмен вёл себя точно так же.

«Поэтому, скорее всего, по решению этической комиссии EUBC к нему будут применены самые серьёзные санкции, вплоть до дисквалификации», — добавил Щекутьев.

Напомним, Гурули принял решение сняться перед третьим раундом финала с россиянином Тарханом Идиговым в знак протеста против несправедливого судейства.

На завершившемся первенстве Европы в Сербии российские спортсмены завоевали 11 золотых наград и стали победителями общего медального зачёта.

Ранее Гурули заявил, что ему предлагали деньги за отказ от боя с россиянином перед финалом ЧЕ.