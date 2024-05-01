Боксёр Гурули заявил, что ему предлагали деньги за отказ от боя с россиянином перед финалом ЧЕ

Грузинский боксёр Лаша Гурули сообщил, что ему предлагали отказаться от боя с россиянином Тарханом Идиговым в финальном поединке чемпионата Европы.

«Накануне поединка нам предложили большую сумму денег. Они не хотели, чтобы я выходил на ринг. Когда они получили окончательный ответ, то сказали, что будут добиваться этой победы во что бы то ни стало», — приводит слова Гурули Inside the Games.

Напомним, Гурули принял решение сняться перед третьим раундом финала в знак протеста против несправедливого судейства.

На завершившемся первенстве Европы в Сербии российские спортсмены завоевали 11 золотых наград и стали победителями общего медального зачёта.

Ранее Рой Джонс назвал отличным выступление российских боксёров на чемпионате Европы.