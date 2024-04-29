Рой Джонс назвал отличным выступление российских боксёров на чемпионате Европы
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«Я видел несколько боёв. То, что я видел, мне очень понравилось. У российских боксёров хорошая основа, они очень сильные и умные. Отличное выступление», — сказал Джонс, слова которого приводит ТАСС.
На завершившемся первенстве Европы в Сербии российские спортсмены завоевали 11 золотых наград и стали победителями общего медального зачёта.
Ранее глава IBA Умар Кремлёв сообщил, что Макгрегор и Ян не против побоксировать между собой.