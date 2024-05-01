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Тренер Бетербиева: у Бивола своеобразная манера бокса, спарринг найти непросто

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Нурипаш Талибов, тренер чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF Артура Бетербиева высказался о бое с обладателем титулов WBA и IBO Дмитрием Биволом.
Тренер Бетербиева: у Бивола своеобразная манера бокса, спарринг найти непросто
  • AFP

«Сейчас он готовится в Канаде, а 10 мая я планирую поехать к нему в Саудовскую Аравию, сейчас оформляю визу. Рассчитываем, что на этом этапе будет минимум три спарринг-партнёра, сейчас подбираем ребят, похожих по стилю на Дмитрия Бивола. Хотя это сделать непросто, ведь у него своеобразная манера ведения боя», — цитирует Талибова РИА Новости.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом пройдёт 1 июня в Саудовской Аравии.

На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бетербиев заявил, что его объединительный бой с Биволом войдёт в историю бокса.

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