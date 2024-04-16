Бетербиев заявил, что его объединительный бой с Биволом войдёт в историю бокса
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«1 июня 2024 года. Просто запомните эту дату — она войдёт в историю бокса», — написал Бетербиев в социальных сетях.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом пройдёт 1 июня в Саудовской Аравии.
На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.
Ранее Бивол назвал сильные качества Бетербиева.