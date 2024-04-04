Бивол назвал сильные качества Бетербиева
- РИА Новости
«У него есть сила, выносливость и такая чуйка, что, если он попадает, он сразу вгрызается в соперника и не отпускает, хорошо бьёт в корпус правой рукой, даже тычок левой крепкий», — цитирует Бивола «СЭ».
Спортсмены проведут поединок 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что Бивол проведёт в Абу-Даби подготовку к бою с Бетербиевым.