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Бивол назвал сильные качества Бетербиева

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Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал о сильных качествах чемпиона IBF, WBC и WBO Артура Бетербиева.
Бивол назвал сильные качества Бетербиева
  • РИА Новости

«У него есть сила, выносливость и такая чуйка, что, если он попадает, он сразу вгрызается в соперника и не отпускает, хорошо бьёт в корпус правой рукой, даже тычок левой крепкий», — цитирует Бивола «СЭ».

Спортсмены проведут поединок 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Бивол проведёт в Абу-Даби подготовку к бою с Бетербиевым.

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