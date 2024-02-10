«Не хочу, чтобы из-за меня он не состоялся»: Бетербиев — о бое с Биволом, странной допинг-пробе и жизни в Канаде

Контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе пока не подписан, а между сторонами идут переговоры. Об этом в интервью RT заявил действующий обладатель поясов по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев. Он также признался, что предпочёл бы драться не 1 июня, а на месяц позже, но готов пойти на жертвы ради возможности провести этот поединок. Помимо прочего, 39-летний спортсмен ответил, насколько лёгкой получилась для него схватка с Каллумом Смитом, адаптировался ли к жизни в Канаде и почему не хочет пробовать свои силы в MMA.

— В начале января вы нокаутировали Каллума Смита и успешно защитили титул чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF. И уложились всего в семь раундов — за последние четыре с половиной года быстрее вы разбирались лишь с Джо Смитом-младшим. Эта победа действительно была такой простой?

— Не всегда можно судить о сложности поединка по тому, насколько долго он длился. Иногда трудным может оказаться и бой, продолжавшийся лишь пять раундов. Всё дело в динамике, интенсивности, количестве пропущенных ударов. Для меня эти критерии наиболее важны.

Лично я никогда не ставлю себе целью победить максимально быстро. Всегда настраиваюсь на 12 раундов, а если удаётся решить всё вопросы раньше, то это хорошо. В битве со Смитом сразу пошёл вперёд и начал действовать активно. Видимо, это тоже сыграло свою роль.

— Следовательно, вы не можете отнести предыдущую схватку к числу лёгких?

— Ни эту, ни одну из последних. На кону стояли пояса, а сами они были очень напряжёнными, ведь со мной бились серьёзные парни. Как показалось, Каллум Смит выходил на бой с мыслями «пан или пропал». Их команда всё поставила на карту.

Также по теме Наказание за храбрость: Бетербиев нокаутировал Смита в седьмом раунде и сохранил пояса в полутяжёлом весе Артур Бетербиев одержал досрочную победу над Каллумом Смитом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям...

— Вы недавно сказали, что в битве со Смитом могли многие вещи сделать лучше. Например?

— Бывает, по окончании спарринга делаю пометки в тренировочном журнале. Пишу, какой удар пропустил. Да, ничего плохого из этого не вышло, серьёзных последствий не было, но это произошло. Хотя сам момент его нанесения я видел, но не сумел заблокировать или уйти от него — то ли из-за лени, то ли из-за чего ещё. И похожее было в противостоянии со Смитом. Было несколько ошибок, без которых вполне можно было обойтись.

— Перед боем многие называли Смита чуть ли не самым серьёзным оппонентом в вашей карьере. Ожидания и реальность совпали?

— Не хочу умалять его заслуг. Но этот человек поднялся в полутяжёлый вес из второго среднего, одержал две победы и сразу же получил шанс побороться за три трофея. Мне кажется, это не очень справедливо. Хотя для него это очень хороший шанс. Фактически ты только перешёл в новую категорию и в кратчайшие сроки имеешь возможность забрать всё.

На мой взгляд, ранее пересекался с более серьёзными соперниками, чем Смит. И во многом потому, что большую часть карьеры он провёл в другом дивизионе и поднялся совсем недавно. Пусть на ринге и выглядел даже крупнее. Хотя это именно меня всегда считали слишком большим для 79,3 кг.

— Кого бы вы назвали более серьёзным противником, чем Каллум Смит?

— Думаю, Александр Гвоздик если и не сильнее, то точно не хуже Каллума. Тот же Джо Смит-младший — очень крепкий парень. Можно вспомнить и Каллума Джонсона. При этом некоторые из них на момент встречи со мной были непобеждёнными, чего нельзя сказать о британце. Ведь ранее он уступал Саулю Альваресу.

Думаю, это лишний раз доказывает, нельзя недооценивать разницу в несколько килограммов. Если у тебя получилось в одной категории, то в другой всё может быть не так радужно. Нельзя прийти из менее тяжёлого дивизиона и легко разбираться с ребятами, длительное время выступающими в другом.

— В преддверии поединка одной из самых обсуждаемых стала тема вашей «нетипичной» допинг-пробы. Насколько это отвлекало вас?

— Услышал об этом в период подготовки к бою. Честно признаюсь, было очень неприятно. В тот день у меня был спарринг. Утром потренировался и сразу после этого тренер сообщил эти новости. Причём изначально назвал результат допинг-теста не нетипичным, а положительным. Не знаю, то ли он неправильно передал информацию, то ли я плохо расслышал. На деле же всё было иначе.

В любом случае, было очень огорчён такими известиями. Ведь никогда не употреблял запрещённых веществ и прекрасно понимал это. Меня неоднократно проверяли и за годы выступлений в составе сборной России, и после перехода в профессионалы — никаких вопросов не было.

— Молодому российскому боксёру Всеволоду Шумкову показалось, будто Смит перегорел перед встречей с вами и неправильно построил план на бой. Якобы надеялся, что в высоком темпе вы устанете и не сможете соперничать с ним, но вышло наоборот.

— Думаю, план сработал, но в другую сторону. Ведь сам Смит выдохся к седьмому раунду. За свою карьеру видел много спортсменов, которые на тренировках бегают, как лошади. Абсолютно не устают. Но когда ты работаешь с ними в парах, то они не могут банально держать руки на протяжении трёх отрезков. Хотя дыхалка там отличная, сил должно хватать на всю дистанцию. В любом случае, не считаю именно это ключевым фактором моего успеха. Команда Каллума сделала всё возможное для победы, но мы были готовы.

— В вашей карьере был случай, когда вы не лучшим образом распределили силы во время дуэли?

— По-моему, пока не было (смеётся). Мне кажется, если ты собираешься драться 12 раундов, то должен быть готов отпахать все 15. Лично мы делаем именно так. У меня должен быть запас, если мне предстоит титульный поединок. Поэтому стандартным спаррингом на 36 минут всё не ограничивается.

— Не жалеете, что сейчас в профессиональном боксе не проводятся 15-раундовые бои?

— Думаю, это пошло на пользу спортсменам. Они стали больше экономить здоровье. Хотя зрелищность, возможно, немного и упала.

— Наверняка Смит и его команда разрабатывали план с учётом вашего возраста. Вы же в одном из интервью пошутили, что вам исполнилось не 39, а 29. Действительно ощущаете себя настолько молодым?

— Мне всегда немного грустно, когда мне напоминают о моём возрасте. Но сам не ощущаю себя на 39. Не знаю, почему. Возможно, настолько привык к этому ритму жизни, постоянным нагрузкам, что об этой цифре просто не думаю. Ведь я каждый день посещаю зал. По мнению моего наставника по ОФП, необходимо заниматься на протяжении всего года, чтобы порог усталости поднимался. Кстати, лично мне гораздо больше нравится тренироваться, чем выходить на ринг.

— Олимпийский чемпион по гимнастике Артур Далалоян признавался, что для него постоянные тренировки — образ жизни, а без них он чувствует себя некомфортно. У вас то же самое?

— Как рассказал мне один из моих наставников, известный в прошлом боксёр Джон Скалли, в преддверии схватки некоторые спортсмены невольно начинают вспоминать, как они пропускали тренировки в ходе сборов, сачковали, не выходили на разминку. И это очень мучает их, заставляет сильно волноваться. По крайней мере, со мной такое произойти не может — в этом я уверен. Да, возможно, постоянные занятия также позволяют мне чувствовать себя более уверенно, но об этом не задумывался.

— Перед боем глава Top Rank Боб Арум говорил, что в боксе важен не возраст, а количество схваток за карьеру. И исходя из этого, вы ещё далеко не ветеран. Согласны?

— Конечно, он же мой промоутер (смеётся). А если серьёзно, на днях пересматривал свой поединок с Таворисом Клаудом. Тогда он был клиентом легендарного Дона Кинга, известного по работе с Майком Тайсоном и многими другими звёздами. И в этот момент сам себе позавидовал. Ведь Боб из той же когорты великих. Да, сейчас ему 92 года, но он очень здорово разбирается в боксе. Мне было бы просто приятно от той мысли, что Арум знает меня. А он ещё и такие вещи говорит.

На мой взгляд, в плане возраста Боб всё сказал абсолютно верно. Но я бы ещё добавил, что значение имеет не возраст, а пропущенные удары. Именно они сокращают век спортсмена, а не проведённые на ринге минуты.

— Бой со Смитом стал 20-м в вашей карьере. Вы ставите себе какие-то цели в этом плане?

— Нет, желания во что бы то ни стало провести 30 схваток никогда не было. Стараюсь не зацикливаться на этом. Просто тружусь в своё удовольствие. На данный момент бокс — это моя работа, которая доставляет мне исключительно положительные эмоции. По крайней мере, пока что.

— После схватки вы каким-либо образом оцениваете своё выступление?

— Конечно, мы вместе с Марком Рэмси разбираем каждый раунд, смотрим, насколько хорошо выполнял план, в каких аспектах был хорош, в каких — не очень. Мне очень нравится проводить этот анализ. Позволяет прогрессировать, учиться на своих ошибках.

— Бывало ли, что Рэмси говорил: «В этот раз отработал на троечку»?

— У меня почти все бои на троечку. На четвёрку ещё ни разу не боксировал. В этом плане у меня очень суровый тренер. Всегда ставит мне «удовлетворительно». На большее ещё не наработал (смеётся).

— Вы вообще как-то заявили, что не чувствуете себя хорошим боксёром. Что вам нужно сделать, чтобы стать им?

— Не знаю. Пока продолжаю работать и надеюсь в будущем достичь этого.

— На днях известный инсайдер Дэн Рафаэль опубликовал информацию, что ваш поединок с Дмитрием Биволом пройдёт 1 июня в Эр-Рияде. А потом аналогичные сведения озвучил председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Вы можете подтвердить это?

— Не хочу быть голословным. Да, разговоры идут, и озвученная дата мне примерно подходит. Хотя было бы удобнее, если бы бой состоялся чуть позже. Ведь Рамадан завершится в начале апреля, и в этом случае у меня останется менее двух месяцев на подготовку. Но это непринципиально. Что касается контракта, то он пока не подписан, поэтому не могу сказать что-либо конкретное. Окончательно подтвердить всё это смогу лишь после того, как документы будут оформлены.

— Как вы сказали, менее двух месяцев на подготовку к битве после Рамадана для вас недостаточно. Сколько было бы оптимально?

— Думаю, месяца три. Но если есть только такой вариант, то ничего, справимся. Не хочу, чтобы из-за меня он не состоялся. Всегда был готов к бою с Биволом и очень хотел сойтись именно с ним. Так что потерпим.

— Многие бойцы MMA признавались, что во Рамадана непросто поддерживать форму. Насколько сильно меняется тренировочный процесс у вас?

— Всё зависит от самочувствия. Нет необходимости отработать столько-то часов, несмотря ни на что. Ведь всё должно идти на пользу. Так, в один день могу провести одну тренировку, в другой — две. Например, когда состоял в училище олимпийского резерва №1 в Москве, то занимался дважды день во время Рамадана.

— Следовательно, в самый святой месяц в году возможно тренироваться в привычном режиме?

— Да. Не хочу говорить за всех — быть может, некоторые ребята изо всех сил пашут в этот период, кто знает? Лично у меня сверхинтенсивных тренировок в этот период не бывает. Делается всё для того, чтобы не перегрузиться, не навредить самому себе.

— Есть время года, в которое вам особенно удобно драться?

— Нет, в этом плане у меня нет предпочтений.

— С Каллумом Смитом вы сошлись сразу после праздников.

— Я не отмечаю Новый год. Работа всегда на первом месте. Поэтому лично у меня никаких сложностей из-за этого не возникло, если не считать небольших проблем со спарринг-партнёрами. Часть из них пришлось отпустить домой чуть раньше — на празднование Рождества. Но несколько ребят остались со мной.

— Возвращаясь к бою с Биволом. За последние несколько лет Арум неоднократно сомневался, что вам нужен поединок с Дмитрием. Называл его не самым ярким боксёром, не был уверен в его способности привлечь аудиторию. Как вы реагировали на эти слова?

— Честно признаться, не сильно вникаю во всё это. В любом случае, Арум организовал мне две объединительные схватки — сначала с Гвоздиком, а потом и со Смитом. В таких вопросах ему виднее.

— Как думаете, ваш бой с Биволом привлёк бы большую аудиторию в США или Канаде?

— Думаю, нет. Мы оба из России. Зачем США и Канаде нужен наш поединок? Но мне сложно сказать наверняка. Это лишь мои предположения.

— Следовательно, собрать аншлаг в «Мэдисон-сквер-гарден» не удалось бы?

— Мне кажется, нет.

— За профессиональную карьеру вы всего два раза бились за пределами Северной Америки — в московском «Мегаспорте» и на лондонской «Уэмбли Арене». В плане атмосферы насколько это отличалось от боёв в США и Канаде?

— Когда ты боксируешь дома, ощущения просто фантастические. В преддверии битвы с Адамом Дайнесом у меня не было опыта выступлений перед родными болельщиками на профессиональном ринге. И его нехватка ощущалась. Мне кажется, в тот раз наличие родных трибун пошло даже в минус. Ведь ты гораздо больше волнуешься, когда на арене присутствуют твои родственники, знакомые.

— Во многих интервью вы подчёркивали, что получение спортивного гражданства никак не изменило вас, да и к жизни в Канаде вы не особо успели адаптироваться. Это по-прежнему так?

— Из-за боксёрской карьеры был вынужден постоянно кочевать. Какое-то время жил в Каспийске, потом перебрался в Москву, после были Челябинская область, Магнитогорск. А уже затем отправился в Монреаль. Промоутер пригласил меня в Канаду, и я согласился. На мой взгляд, с этой страной меня сейчас связывает только бокс.

Многие спрашивают меня, каково там жить. А я даже не могу толком ответить, потому что лишь тренируюсь, провожу подготовку к боям. Да и более-менее обстоятельно могу говорить лишь о Монреале, ведь в других канадских городах практически не бывал.

— Москва считается городом, где жизнь идёт в бешеном ритме, в то время как Санкт-Петербург — чуть ли не её противоположностью. Как бы вы охарактеризовали Монреаль?

— В этом плане Монреаль ближе к Санкт-Петербургу. Спокойный, тихий город, ритм жизни невысокий. Здесь практически не бывает больших пробок — разве что, когда люди возвращаются с работы. При этом качество дорог не самое высокое. Но в остальном всё хорошо.

Однако лично мне запомнилось другое. Моя утренняя тренировка по традиции начинается в семь часов. И каждый день в зал заходит компания из мужчин, скажем так, немного старше меня — лет по 80 — 90. Сам по себе этот факт уже впечатляет. Поэтому, когда у меня нет настроения заниматься, просто смотрю на них, восхищаюсь и черпаю мотивацию. Однажды спросил у одного из них, как давно он посещает этот комплекс. Ответил: «Как его открыли в 1960-х, так и хожу». Великолепно, что в таком возрасте люди продолжают уделять время своему здоровью, заботиться о нём.

Также по теме Несчастный случай на тренировке: бой Фьюри с Усиком вновь перенесён Поединок Тайсона Фьюри с Александром Усиком перенесён на неопределённый срок. Боксёры должны были сразиться за звание абсолютного...

— В России такое развитие события сложно представить?

—По крайней мере, я не сталкивался.

— В Канаде проживает множество известных атлетов. Общаетесь с кем-то из них?

— Практически нет, крайне редко удаётся с кем-то встретиться. Только если пересечься в зале. Банально не хватает времени из-за постоянных тренировок.

— Насколько известно, вы знакомы с легендой UFC Жоржем Сен-Пьером, недавно летели с ним в вместе в ОАЭ. Между боями часто общаетесь?

— Нет. Жорж — боец MMA, поэтому в основном проводит время в другом зале, из-за чего мы редко видимся. Иногда пересекаемся, можем поужинать вместе. Но это происходит нечасто. Пусть Сен-Пьер уже повесил перчатки на гвоздь, но остаётся очень занятым человеком. Сейчас активно развивает актёрскую карьеру.

— Не хотели бы пойти по его пути и сняться в кино?

— Почему бы и нет? «Я злой и страшный серый волк. Я в поросятах знаю толк». Думаю, смог бы изобразить что-то такое (смеётся).

— В своё время ходили слухи о возможном поединке Сен-Пьера с Хабибом Нурмагомедовым. Как думаете, кто взял бы в верх?

— Чтобы ответить на этот вопрос, мне надо хотя бы немного интересоваться MMA. Но это не так. Думаю, выиграл бы сильнейший (смеётся).

— Вы говорите, что не интересуетесь MMA, но недавно заявляли о готовности провести поединок по этим правилам…

— Я тогда хорошенько выспался, вкусно пообедал — и в этот момент меня поймали с таким вопросом. Конечно, добровольно не пошёл бы в MMA. Зачем мне туда? На днях в аэропорту встретил ребят, которые летели из Грозного. Все бывшие боксёры, а ныне перешли в кулачные бои. Я же лучше останусь в своём виде.