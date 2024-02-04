Лебедев затруднился назвать фаворита в поединке Бивола и Бетербиева

Бывший чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории Денис Лебедев отреагировал на анонс поединка в полутяжёлом весе между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Конечно, отчасти печально, что в поединке сойдутся оба наших представителя, но, с другой стороны, радует, что у нас в России будет абсолютный чемпион. Ведь до этого времени таким мог похвастаться только Константин Цзю. Я тоже хотел повторить этот путь, но не получилось. Но сейчас у кого-то из ребят это точно получится, поединок состоится и будет выявлен новый абсолютный чемпион», — сказал Лебедев RT.

Экс-боксёр также ответил на вопрос о сильных сторонах Бивола и Бетербиева.

«Для тех, кто регулярно следит за боксом и интересуется им, их сильные стороны уже давно известны. Бетербиев обладает жёсткими ударами, у него колючий джеб передней рукой, который, мягко говоря, отнимает желание продолжать бой. Его послужной список говорит сам за себя. Сильной стороной Бивола является то, что он видит ситуацию на ринге на несколько шагов вперёд. Артур же, наоборот, действует от ситуации. Дмитрий может выступать как первым, так и вторым номером. Поэтому тяжело отдать кому-то из них предпочтение. Кто первым подстроится под стиль соперника, тот, наверное, возьмёт инициативу и в конечном итоге победит», — добавил он.

Бой состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Артур Бетербиев высказался о дате поединка с Дмитрием Биволом.