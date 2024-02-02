Бетербиев — о поединке с Биволом: мне бы хотелось больше времени на подготовку после Рамадана

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о дате поединка с соотечественником, обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом.

«Мне предлагали эту дату. Мне бы хотелось больше времени на подготовку после Рамадана. Но если не дают больше — нормально, я приму бой. Скорее всего, у этих слухов будет продолжение и мы подпишем контракт в конце концов», — цитирует Бетербиева Sport24.

14 января Бетербиев одолел британца Каллума Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде. На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

На счету 33-летнего непобеждённого Бивола 21 победа (11 — нокаутом).

Ранее Бетербиев высказался о возможном поединке с британцем Тайсоном Фьюри.