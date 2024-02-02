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Бетербиева признан лучшим боксёром-профессионалом России 2023 года

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Федерация бокса России признала чемпиона мира WBC, WBO, IBF в полутяжёлой весовой категории Артура Бетербиева лучшим боксёром-профессионалом 2023 года.

«Я сдерживаю эмоции в любых ситуациях, но мне искренне приятно. Население России без мало 150 миллионов человек, и тебя признают лучшим боксером. Это очень приятно. Я чуть смущаюсь. Я еще не стал хорошим боксером, а меня признали лучшим в 2023 году», — цитирует Бетербиева пресс-служба федерации.

Лучшим в олимпийском боксе стал завоевавший золото на чемпионате мира в Ташкенте Шарабутдин Атаев. Чемпионка мира-2023 Анастасия Демурчян была признана лучшей в женском олимпийском боксе.

14 января Бетербиев одолел британца Каллума Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде. На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бетербиев высказался о возможном поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

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