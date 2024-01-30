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Шумков считает, что Смит плохо подготовился к бою с Бетербиевым

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Бронзовый призёр чемпионата мира по боксу 2023 года Всеволод Шумков предположил, почему российский боксёр Артур Бетербиев так легко разобрался с британцем Каллумом Смитом.
Шумков считает, что Смит плохо подготовился к бою с Бетербиевым
  • Gettyimages.ru

«Сложилось впечатление, будто Каллум Смит плохо подготовился. Быть может, эмоционально перегорел перед выходом на ринг. Лично я ожидал увидеть более напряжённую дуэль, однако Артур с первых минут стал доминировать, а потом и вовсе переехал британца», — заявил Шумков RT.

По мнению боксёра, в поединках с более возрастными спортсменами необходимо делать ставку на динамику, постоянные обмены ударами.

«Нужно нагружать противника, заставлять его тратить энергию. В своё время использовал такую же тактику во второй схватке с Овиком Оганнисяном. В 2019 году уступил ему на чемпионате России в Самаре, но уже спустя год реваншировался на соревнованиях в Оренбурге. Тогда я впервые завоевал золото национального первенства.

Думаю, Смит надеялся провернуть подобный трюк в противостоянии с Бетербиевым. Всё же тот — возрастной спортсмен, который на днях отметил 39-летие. Но Каллуму не удалось реализовать этот план», — сказал он.

Полностью интервью с Шумковым читайте на сайте RT.

Ранее боксёр Шумков заявил, что его устраивает прозвище Пулемёт.

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