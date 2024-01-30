«Без флага и гимна сборная РФ не поедет в Париж»: Шумков — об ОИ-2024, переходе в профессионалы и бое Бивол — Бетербиев

В ближайшие месяцы у российских боксёров может появиться возможность квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже, заявил в интервью RT бронзовый призёр чемпионата мира Всеволод Шумков. При этом он считает, что выступление отечественных спортсменов на Играх маловероятно, ведь те не намерены ехать на соревнования без флага и гимна. Также Шумков поделился впечатлениями от дебюта в профессионалах, рассказал, как к нему приклеилось прозвище Пулемёт, и предположил, почему Артур Бетербиев так легко разобрался с Каллумом Смитом.

— В мае 2023-го вы взяли бронзу на чемпионате мира по боксу, а сейчас уже готовитесь провести второй поединок в профессионалах. Как проходит переход из любителей?

— Мой первый бой в профи был рассчитан на шесть раундов, но продлился вдвое меньше. К сожалению, на четвёртый мой соперник не вышел. Надеюсь, в следующей схватке удастся побоксировать чуть дольше. Всё же она носит статус претендентской и может продлиться 30 минут. Времени протестировать себя будет гораздо больше.

— Перед боем с Гариком Геворкяном вы говорили, что любительский и профессиональный бокс — разные планеты. Что имели в виду?

— Главная сложность заключается в продолжительности поединков. Я привык работать в высоком темпе, выбрасывать много ударов. Но одно дело постоянно атаковать на протяжении трёх раундов, другое — выдержать 12. Для этого необходимо уметь распределять силы на всю дистанцию, быть готовым не сбавлять темп по ходу боя. Над этим мы сейчас работаем.

— Как вы говорили в одном из интервью, во время выступления по любителям ваши тренировки были очень затяжными и длились около трёх часов. Сейчас занимаетесь в таком же режиме?

— Тренировки стали ещё более интенсивными, ведь необходимо биться не девять минут, а гораздо дольше. Поэтому сейчас провожу по два занятия в день — утром и вечером. Первое длится около двух часов, второе — три.

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— По вашим словам, такой объёмный стиль тренировок активно применяли в советское время. Какие ещё у него особенности?

— Большая ставка делается на физическую подготовку, ведь спортсмен должен быть готов биться на протяжении длительного времени. Но считаю, что в последнее время мой тренер вводит определённые корректировки. Например, стал гораздо больше внимания уделять движению, работе по лапам и, естественно, спаррингам. Методики стали более современными.

— Сейчас в России многие продолжают придерживаться советского подхода?

— Я бы так не сказал. Большинство уже переориентировалось. Но не вижу в более классическом подходе ничего плохого. Ведь такие тренировки очень эффективны и помогают добиваться высоких результатов. Просто посмотрите на то, сколько чемпионов и призёров Олимпийских игр и чемпионатов мира он дал.

— Как тренируют за рубежом, вы знаете? В тех же США, например?

— Насколько мне известно, там занятия проходят в таком формате: короткая разминка и спарринг длиной в 12 раундов. Акцент делается именно на работе в парах.

— Насколько это полезно?

— Это очень эффективный метод. Надо понимать, что бокс и заключается в соперничестве двух спортсменов на ринге. И прогрессировать гораздо быстрее помогают именно спарринги. Ты учишься анализировать действия соперника, подстраиваться под него, мыслить в условиях дуэли.

— Некоторые российские бойцы MMA рассказывали, что были удивлены, насколько просто многие относятся к тренировкам в США. Могут зайти в зал на часок или вовсе взять выходной на день. Вы бы могли заниматься в таком формате?

— Нет, точно знаю это. Лично у меня остаётся чувство неудовлетворения, если не отпашу часа два-три и не почувствую усталости. Наверное, можно добиться определённых результатов и за гораздо меньшее время, но мне необходимо быть уверенным, что я оставил все силы, выложился по максимуму. В противном случае складывается ощущение, будто немного пожалел себя, недоработал. А тогда и прогресс идёт медленнее, ведь многое зависит от психологического состояния.

— Говоря о бое с Геворкяном, какие эмоции испытали после того, как тот отказался от продолжения схватки?

— Безусловно, было немного обидно. Всё же это был первый поединок по профессионалам, который и так не должен был стать продолжительным. Хотелось побольше задержаться на ринге, проверить свои силы на более длинной дистанции. В итоге, сложилось впечатление, будто никуда и не уходил из любителей. Получился обычный трёхраундовый бой.

— Вы слышали, что сказал Геворкян перед тем, как схватку остановили?

— Когда пересматривал запись боя. По-моему, он произнёс что-то такое: «С меня хватит, надо останавливать».

— Общались с ним после поединка?

— Мы поговорили, но тему прошедшей битвы не поднимали. Однако его решение отказаться от продолжения борьбы было неожиданным как для меня, так и для его команды. По словам одного из его тренеров, до этого он уже имел опыт затяжных дуэлей и был готов выдержать все 12 отрезков. Да и к нашей схватке подходил в оптимальной форме.

— По ходу боя сложилось впечатление, будто вы вообще не почувствовали сопротивления со стороны Геворкяна, а уже со второго раунда стали открыто издеваться над ним. Хотели показать своё превосходство?

— Нет, скорее устроить шоу, порадовать пришедших на арену болельщиков. Я сам родился в городе Каменск-Уральский, а это не так далеко от Екатеринбурга, поэтому на трибунах присутствовали родные и близкие. Было желание порадовать их качественным выступлением. Поэтому со второй трёхминутки включил ноги и стал больше двигаться, уклоняться, старался меньше пропускать. Вышло довольно неплохо.

— Насколько известно, ваш отец занимался боксом, но на секцию вас привела именно мать. И впоследствии вы даже называли её своим менеджером в одном из интервью. До какого возраста она помогала вам с развитием карьеры?

— Боксом я стал заниматься рано — в шесть лет, а уже в восемь впервые выступил на соревнованиях. Думаю, где-то до 13 лет мама сопровождала меня, после чего все организационные вопросы стала решать команда. А она переключилась на свою непосредственную работу — проведение турниров по боксу в Каменске-Уральском.

— Сейчас кто из родителей первым делится впечатлениями о ваших боях?

— Обычно они делают это вместе. Мы встречаемся или созваниваемся и обсуждаем, как именно всё прошло, над чем нужно поработать.

— Наверное, конструктива больше исходит от отца, ведь тот сам боксировал в 90-е?

— Да. Для мамы я всегда самый лучший, чемпион, независимо от того, как дрался на ринге. Отец же знает больше нюансов, поэтому и даёт более подробную оценку. Зачастую от него можно услышать и критику.

— Что отец сказал вам после победы над Геворкяном?

— Что я не сделал ничего лишнего, уверенно отработал и заслуженно взял верх. Одним словом, похвалил.

— А после какого поединка критика была особенно жёсткой?

— Честно, не помню.

— На прошлогоднем чемпионате мира вы завоевали бронзовую медаль, уступив в полуфинале Софьяну Умии. Что отец говорил тогда?

— По его словам, мог немного иначе выстроить план на бой, сделать немножко больше. Но критиковать моё выступление не стал. В целом, остался доволен им.

— Тогда ваше поражение многие посчитали спорным. Согласны?

— На мой взгляд, поединок выдался довольно равным. Думаю, если бы судьи отдали предпочтение мне, а не французу, никто бы не был против. Поэтому сам не сильно расстроился, когда подняли не мою руку. Всё же к тому турниру Умиа подходил в статусе двукратного чемпиона мира и призёра Олимпийских игр. Таких оппонентов надо побеждать уверенно, с запасом, чтобы ни у кого не возникло сомнений относительно исхода. Тогда это мне не удалось.

— Как вы заявили в одном из интервью, помимо бокса вам очень нравится теннис и футбол. Почему вы сделали ставку именно на этот вид спорта?

— Думаю, важную роль в этом плане сыграл отец, который занимался боксом в молодости. Да и я сам в школе очень часто дрался. Видимо, родители решили, что мне будет лучше тратить свою энергию в зале, чем на улице.

— Как признался Алексей Егоров, он пошёл заниматься во многом для того, чтобы уметь постоять за себя. У вас был похожий случай?

— Нет. Я сам был парнем довольно задиристым, но на улице чаще всего побеждал (смеётся).

— Сейчас активно следите за другими видами спорта?

— Нет, предпочитаю всё время уделять своему виду. Да и времени не хватает. Гораздо полезнее посмотреть поединок по боксу, почерпнуть что-то новое.

— Следовательно, вы видели недавнюю схватку с участием Артура Бетербиева?

— Да, конечно. Сложилось впечатление, будто Каллум Смит плохо подготовился. Быть может, эмоционально перегорел перед выходом на ринг. Лично я ожидал увидеть более напряжённую дуэль, однако Артур с первых минут стал доминировать, а потом и вовсе переехал британца.

— Наверное, многие ожидали, что Смит постарается держать Бетербиева на дистанции и пытаться затянуть в поздние раунды, а не рубиться с ним.

— На мой взгляд, в битвах с более возрастными спортсменами необходимо делать ставку на динамику, постоянные обмены ударами. Нужно нагружать противника, заставлять его тратить энергию. В своё время использовал такую же тактику во второй схватке с Овиком Оганнисяном. В 2019 году уступил ему на чемпионате России в Самаре, но уже спустя год реваншировался на соревнованиях в Оренбурге. Тогда я впервые завоевал золото национального первенства.

Думаю, Смит надеялся провернуть подобный трюк в противостоянии с Бетербиевым. Всё же тот — возрастной спортсмен, который на днях отметил 39-летие. Но Каллуму не удалось реализовать этот план.

— Эта победа фактически открыла Бетербиеву путь к долгожданному поединку с Дмитрием Биволом, о котором говорят на протяжении последних лет. Кому из них отдаёте предпочтение?

— Выделить фаворита сложно. С одной стороны, мне импонирует стиль Бивола, который здорово передвигается и работает серийно, постоянно держит соперника в напряжении. Но Бетербиев доказал, что его нельзя списывать со счетов. Это феноменальный нокаутёр, завершил досрочно все 20 схваток в карьере. И с этим нельзя не считаться.

— Лично вам чей стиль больше импонирует?

— Мне гораздо интереснее наблюдать за техничными боксёрами, поэтому выделю Бивола.

— Несмотря на все свои регалии и звания, Бивол и Бетербиев не имеют прозвищ, в отличие от многих коллег. А вы своё получили ещё во время пребывания в любителях. Когда вас стали называть Пулемётом?

— Во время молодёжного чемпионата Европы в Розето-дельи-Абруцци. Я уже тогда старался наносить очень много ударов. Мог провести серию из десяти, сделать уклон и выдать ещё одну такую же. И после одного из боёв ко мне подошёл один из тренеров и сказал: «Сева, ну ты пулемёт». Так и прицепилось.

— Вам самому нравится это прозвище или хотели бы поменять?

— Меня всё устраивает. Не думал отказываться от него. Однако такое прозвище нужно постоянно оправдывать. Поэтому необходимо и впредь доминировать над оппонентами, исполняя яркие комбинации.

— Если брать других спортсменов, чьё прозвище вам особенно импонирует?

— Наверное, российского бойца UFC Петра Яна. На мой взгляд, No mercy («Без пощады») и звучит здорово, и по смыслу очень подходит ему. Олицетворяет его бескомпромиссность в клетке.

— Как вы сами сказали, вы много смотрите бокс, но при этом отдаёте предпочтение классическим, а не современным боям. Почему?

— На мой взгляд, тогда схватки были более динамичными. Достаточно вспомнить хотя бы серию битв между Шугаром Рэем Леонардом и Роберто Дюраном. Кстати, в этом случае также сошлись очень техничный спортсмен и яркий нокаутёр.

— В 2016 году вышел художественный фильм «Каменные кулаки» о карьере Роберто Дюрана с Эдгаром Рамиресом и Робертом Де Ниро в главных ролях. Какой фильм о боксе ваш самый любимый?

— Мне очень нравится трилогия «Бой с тенью». Видел эти фильмы ещё в детстве и иногда пересматриваю. Возможно, очередной раз сделаю это в ближайшем будущем.

— В боксёрской среде одним из самых мотивирующих фильмов считается «Рокки». Не смотрели его перед боями, чтобы лучше настроиться?

— Нет, у меня другой метод. Незадолго до соревнований предпочитаю пересматривать собственные схватки. Во-первых, это даёт возможность увидеть какие-то недочёты в собственных действиях, во-вторых, заряжает энергией и даёт желание усиленно тренироваться и прогрессировать. А некоторые битвы просто дарят яркие эмоции.

— Какой из ваших боёв вы пересматриваете особенно часто?

— Поединок с Хаято Цуцуми на чемпионате мира 2021 года в Белграде. Бывает, оба противника синхронно решили зарубиться, и в итоге получилось классное шоу. Это был именно такой случай. С первых же минут мы стали обмениться жёсткими ударами и в высоком темпе провели все три раунда. Тогда я взял верх и прошёл в четвертьфинал.

— Если оставить за скобками бокс, как вы проводите досуг?

— Этой зимой мы с девушкой катались на сноуборде. Конечно, как боксёру мне не рекомендуется заниматься экстремальными видами спорта, но я стараюсь делать это максимально осторожно. В целом, предпочитаю активный отдых. Например, во время посещения Эльбруса даже устроили с партнёром кросс в горы. Добрались до второго подъёмника. Причём пробежка выдалась не самой простой. В один момент стало довольно скользко, ведь мы бежали в кроссовках, а там уже выпал снег.

— Недавно восхождение на Эльбрус совершил другой профессиональный боксёр — Евгений Тищенко. Вы бы не хотели повторить его достижение?

— Если честно, это мне не особо интересно. Если говорить о желаниях, то хотел бы открыть собственный зал в Санкт-Петербурге, где проживаю сейчас, либо на родине — в Каменске-Уральском. Но это скорее планы на будущее. Сейчас полностью сосредоточен на своей карьере.

— Следующий бой обещает стать серьёзным испытанием. Ведь вы столкнётесь с серебряным призёром чемпионата мира 2022 года Сайделем Ортой, а на кону будет стоять звание претендента на титул IBA в весе до 57 кг. Не нервничаете?

— Нет, нервозности не ощущаю. Ведь я примерно знаю, чего мне ждать от соперника. Ранее мы уже встречались с Ортой на юниорском турнире, и тогда я взял верх. Да, с того момента Сайдель завоевал серебряную медаль чемпионата мира, но по профессионалом пока не бился. А это совершенно другой опыт.

Кроме того, я сам чувствую себя прекрасно. Предыдущий поединок провёл в 59,4 кг, а сейчас вернулся в свою родную категорию до 57,1 кг. В ней ощущаю себя гораздо лучше: более быстрым и физически сильным. Гораздо мощнее, чем в смежном дивизионе.

— Год назад вы говорили, что испытывали проблемы во время сгонки до 57 кг, а однажды даже потеряли сознание. Как это произошло?

— В то время довольно легкомысленно относился к процессу сгонки веса, проводил его бесконтрольно. Например, мог пить газировку и есть сладости, пытаясь компенсировать это интенсивными тренировками. Думал, оденусь потеплее, позанимаюсь подольше и всё будет нормально. В итоге, на взвешивании упал в обморок, после чего тренеры предложили мне поменять весовую. Но в 60 кг чувствовал себя некомфортно.

Поэтому было принято решение вновь вернуться в 57,1 кг, но более грамотно подойти к весогонке. Теперь придерживаюсь правильного питания. Посмотрим, какие от этого будут плоды.

— С вашим ростом у вас есть возможность успешно выступать не только в полулёгком, но и в более тяжёлых дивизионах. Не планируете в будущем набрать массу и подняться в весе?

— Возможно, в будущем и решусь на такой шаг. Но сейчас мне хочется добиться успеха в 57,1 кг. В следующей весовой многие оппоненты выше и физически сильнее меня, а гораздо удобнее боксировать с теми, кто уступает тебе в антропометрии. Пока хотелось бы пользоваться этим преимуществом.

— Если сравнивать Орту с Геворкяном, это более опасный противник?

— Думаю, да. Всё же за Сайделя говорит большой опыт выступления по любителям. Но, повторюсь, меня это не пугает. Посмотрел достаточно боёв с его участием и знаю о его сильных и слабых сторонах. Например, в последней схватке он подустал уже к третьему раунду. А в этот раз поединок рассчитан на десять.

— Если вы победите Орту, то станете претендентом на титул IBA. Будущий соперник уже известен?

— Да, в случае успеха в очередной раз подерусь с Абдумаликом Халоковым, которому четыре раза уступил по любителям. Надеюсь, в этот раз у меня получится взять реванш, как я сделал это в противостоянии с Оганнисяном. Считаю, в профессионалах у меня будут неплохие шансы на успех.

— Почему вы так уверены?

— Как и Орта, он испытывает серьёзные проблемы с выносливостью. Например, в наших схватках он заметно уставал уже к третьему отрезку. Здесь же ему предстоит биться гораздо дольше.

— Для вас этот бой станет вторым профессиональным в карьере. Означает ли это, что в любительский бокс вы уже не вернётесь?

— Совсем нет. Наоборот, в 2024 году планирую совмещать выступления в профессионалах и любителях. У меня в планах выступить на чемпионатах мира и Европы, а также на Играх дружбы. Безусловно, хотелось бы принять участие в летних Олимпийских играх в Париже. Но мы прекрасно понимаем, что шансы на это невелики.

— Муслим Гаджимагомедов выражал надежду, что отборочные соревнования на Игры должны состояться в сентябре-декабре. Но это, судя по всему, не произошло. Шансы квалифицироваться ещё есть?

— Есть слухи, что шанс завоевать путёвку ещё будет. В ближайшие месяцы должны пройти отборочные первенства, быть может, отобраться ещё удастся. Но это маловероятно. Кроме того, тренерский штаб совместно со спортсменами и главой федерации Татьяной Кириенко единогласно решили, что без флага и гимна сборная России не поедет в Париж.

— Насколько для вас важна олимпийская медаль?

— Никогда не скрывал, что всегда мечтал стать олимпийским чемпионом. Безусловно, на любительском уровне это главная награда, и завоевать её хочет каждый спортсмен. Но не стоит принижать и важность победы на чемпионате мира. Некоторые полагают, что на этом соревновании уровень конкуренции даже несколько выше, чем на Играх. После отсева туда попадают не все топовые атлеты, в отличие от того же ЧМ.

— А если сравнивать олимпийское золото с титулом чемпиона мира по профессионалам, что для вас ценнее?

— Думаю, всё же медаль Олимпиады.

— Если оставить за скобками битву Бивола и Бетербиева, какого поединка ждёте больше всего в 2024-м?

— С нетерпением жду возможности понаблюдать за сражением Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа.

— Кого считаете фаворитом?

— Конечно, Ломаченко. Это потрясающий боксёр, за которым всегда крайне интересно наблюдать. Но, думаю, в этот раз ему необходимо не допускать ошибок прошлого и выигрывать досрочно. Иначе вполне может повториться история из его предыдущих схваток — с Дэвином Хейни и Теофимо Лопесом.

— С октября 2020 года Ломаченко уступил дважды. Не думаете, что его великая карьера постепенно подходит к концу?

— Конечно, это так. Василий уже находится на заключительном этапе, но это не говорит о том, что он неконкурентоспособен. Ломаченко находится в великолепной форме и ещё может наделать шума в своей весовой категории.