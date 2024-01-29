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Цзю: в противостоянии Фьюри и Усика всё зависит от Тайсона

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказал мнение о предстоящем поединке между чемпионом WBC в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.
Цзю: в противостоянии Фьюри и Усика всё зависит от Тайсона
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Pantling

«Усик — очень хороший боксёр. Но в этом противостоянии всё зависит от Фьюри, потому что Усик будет готов на 100%. Если и Фьюри будет в оптимальных кондициях, то бой будет очень тяжёлым и для Усика. Непредсказуемость Фьюри может поставить Усика в сложную ситуацию», — приводит слова Цзю «Матч ТВ».

Поединок между бойцами состоится 17 февраля в Эр-Рияде.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. 

Ранее сообщалось, что Валлин назвал корпус слабым местом Усика.

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