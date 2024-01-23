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Емельяненко — о поединке с Тайсоном: согласие с двух сторон есть

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Российский боец MMA Фёдор Емельяненко высказался о возможном поединке с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.
Емельяненко — о поединке с Тайсоном: согласие с двух сторон есть
  • Gettyimages.ru
  • © Masashi Hara

«Бой планировалось провести в Саудовской Аравии, прошло несколько раундов переговоров с участием моих представителей и представителей Тайсона. Бой будет по правилам бокса. Не думаю, что это будет 12 раундов, но регламент ещё будет обсуждаться. Согласие с двух сторон есть, но должно быть финансирование», — сказал Фёдор Емельяненко на YouTube-канале Сергея Лодыги.

Он подчеркнул, что на данный момент всё упирается именно в финансирование поединка. 

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры, после того как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290. У 57-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.

Ранее вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев подтвердил, что Фёдор Емельяненко принял решение покинуть пост главы организации.

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