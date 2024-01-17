WBA санкционировала отборочный бой между Романовым и Чжаосинем

Евгений Романов и Чжан Чжаосинь проведут поединок за претендентский титул чемпиона мира по версии WBA.

10 февраля в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions состоится отборочный бой WBA в весовой категории до 101,6 кг.

Претендентами на титул являются российский боксёр Евгений Романов и китаец Чжан Чжаосинь. На счету россиянина 19 побед и ноль поражений. Китаец в своём активе имеет 11 выигрышей, две ничьих и один проигрыш.

Оба спортсмена входят в топ-4 рейтинга организации, а титулом WBA World владеет боксёр RCC и олимпийский чемпион Евгений Тищенко.

Ранее Артур Бетербиев признался, что обсуждал с организаторами бой против Дмитрия Бивола.