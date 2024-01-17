WBA санкционировала отборочный бой между Романовым и Чжаосинем
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10 февраля в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions состоится отборочный бой WBA в весовой категории до 101,6 кг.
Претендентами на титул являются российский боксёр Евгений Романов и китаец Чжан Чжаосинь. На счету россиянина 19 побед и ноль поражений. Китаец в своём активе имеет 11 выигрышей, две ничьих и один проигрыш.
Оба спортсмена входят в топ-4 рейтинга организации, а титулом WBA World владеет боксёр RCC и олимпийский чемпион Евгений Тищенко.
Ранее Артур Бетербиев признался, что обсуждал с организаторами бой против Дмитрия Бивола.