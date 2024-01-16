Бетербиев признался, что обсуждал с организаторами бой против Бивола

Российский боксёр Артур Бетербиев сообщил, что обсуждал с организаторами бой против Дмитрия Бивола.

«Я только за этот бой. Если сейчас начнутся переговоры, то я лишь приветствую этот поединок. Какие-то разговоры уже начались, да. Но конкретности пока ещё нет, как сказал мой промоутер Боб Арум. Сейчас ещё и Рамадан скоро подходит», — цитирует Бетербиева «Спорт-Экспресс».

14 января Бетербиев одолел британца Каллума Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде. На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

На счету 33-летнего непобеждённого Бивола 21 победа (11 нокаутом).

Ранее Бетербиев объяснил, почему раскритиковал Бивола за слова о подписанном предварительном контракте на поединок против него.