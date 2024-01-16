Бетербиев заявил, что Бивол врёт о подписании контракта на бой с ним
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«Получается, Бивол врёт. Он же не говорит, что подписал контракт на объединительный бой. Зачем баламутить людей? Я готовлюсь к поединку, который состоится через две недели. А он там где-то говорит, что подписал на бой со мной», — приводит слова Бетербиева «Спорт-Экспресс».
Боксёр призвал Бивола уважать людей, которые его слушают.
«Как можно подписать на поединок со мной? Я что, два раза контракт подписал, у меня что, бои идут подряд, что ли, я не понял? Это чуть-чуть глупо», — сказал он.
14 января Бетербиев нокаутировал британца Каллума Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе.
Ранее тренер Бивола Геннадий Машьянов заявил, что боксёр подписал контракт на бой с Бетербиевым.