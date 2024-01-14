Тренер Бивола заявил, что боксёр подписал контракт на бой с Бетербиевым

Тренер российского боксёра Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов высказался о возможном поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Дмитрий дал согласие на этот поединок и даже подписал, грубо говоря, предварительное соглашение, что следующий бой будет объединительным», — приводит слова Машьянова Telegram-канал «Ушатайка».

По словам тренера, боксёр будет готов к бою в конце апреля — начале мая.

«Как на это будет реагировать другая сторона, не знаю», — сказал он.

14 января Бетербиев нокаутировал британца Каллума Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе.

Ранее Бетербиев признался, что хочет бой с Биволом.