Тренер Бивола заявил, что боксёр подписал контракт на бой с Бетербиевым
- AFP
«Дмитрий дал согласие на этот поединок и даже подписал, грубо говоря, предварительное соглашение, что следующий бой будет объединительным», — приводит слова Машьянова Telegram-канал «Ушатайка».
По словам тренера, боксёр будет готов к бою в конце апреля — начале мая.
«Как на это будет реагировать другая сторона, не знаю», — сказал он.
14 января Бетербиев нокаутировал британца Каллума Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе.
Ранее Бетербиев признался, что хочет бой с Биволом.