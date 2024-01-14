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Бетербиев признался, что хочет бой с Биволом

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Российский боксёр Артур Бетербиев высказался о желании провести поединок с соотечественником Дмитрием Биволом.
Бетербиев признался, что хочет бой с Биволом
  • Gettyimages.ru

«Конечно, я хочу бой с Биволом. Я хочу забрать четвёртый пояс и закончить свою работу в этой весовой категории. Стать абсолютным чемпионом — это топовое желание», — сказал боксёр.

14 января Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада). Бой завершился нокаутом в седьмом раунде.

38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.

Ранее промоутер Бетербиева Арум заявил, что бой с Биволом состоится после Рамадана.

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