Бетербиев признался, что хочет бой с Биволом
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«Конечно, я хочу бой с Биволом. Я хочу забрать четвёртый пояс и закончить свою работу в этой весовой категории. Стать абсолютным чемпионом — это топовое желание», — сказал боксёр.
14 января Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада). Бой завершился нокаутом в седьмом раунде.
38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.
Ранее промоутер Бетербиева Арум заявил, что бой с Биволом состоится после Рамадана.