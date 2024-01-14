Промоутер Бетербиева Арум заявил, что бой с Биволом состоится после Рамадана
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«Бой с Биволом должен состояться. Но после Рамадана. Постараемся сделать это», — заявил промоутер Боб Арум.
14 января Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада). Бой завершился нокаутом в седьмом раунде.
38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.
Ранее сообщалось, как Бетербиев прокомментировал победу над Каллумом Смитом.