Промоутер Бетербиева Арум заявил, что бой с Биволом состоится после Рамадана

Стало известно, когда может состояться поединок между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Бой с Биволом должен состояться. Но после Рамадана. Постараемся сделать это», — заявил промоутер Боб Арум.

14 января Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада). Бой завершился нокаутом в седьмом раунде.

38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.

Ранее сообщалось, как Бетербиев прокомментировал победу над Каллумом Смитом.