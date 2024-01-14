Бетербиев — о победе над Смитом: не обошлось без удачи
Российский боксёр Бетербиев заявил, что ему повезло победить британца Смита
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«Мне повезло. Мой тренер и вся команда упорно работали, это тоже сказалось. Но не обошлось без удачи», — заявил Бетербиев после боя.
Бой завершился нокаутом в седьмом раунде.
38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.
На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере. У 33-летнего британца 29 побед при двух поражениях.
Ранее сообщалось, что Бетербиев нокаутировал Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе.