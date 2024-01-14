Бетербиев нокаутировал Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе

Российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).

Бой завершился нокаутом в седьмом раунде.

Таким образом, 38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.

На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере. У 33-летнего Смита 29 побед при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что россиянин Имам Хатаев нокаутировал поляка Михаила Людвичака на турнире в Канаде.