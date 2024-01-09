Шумков и Петровский выступят в Серпухове на турнире «Ночь чемпионов IBA»

Первый в 2024 году вечер профессионального бокса из серии турниров «Ночь чемпионов IBA» пройдёт 3 февраля в подмосковном Серпухове.

В главном поединке из десяти раундов за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг поспорят трёхкратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира — 2023 Всеволод Шумков и финалист чемпионата мира в Ташкенте кубинец Сайдель Хорта.

В соглавном событии чемпион мира (2021) россиянин Марк Петровский в поединке на восемь раундов поборется за пояс чемпиона Европы по версии IBA в бою с хорватом Марко Миланом.

Также в рамках шоу запланированы бои с участием россиян Павла Сосулина, Ильи Попова и Артёма Сусленкова, а также выступающих за Сербию Артёма Агеева и Владимира Мирончикова.

Вечер бокса 3 февраля в Серпухове будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA).

Ранее сборная России по боксу одержала победу над командой США в матчевой встрече «Ночь чемпионов IBA. Россия против США» в Международном центре бокса в Москве.