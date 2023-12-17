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Российские боксёры победили американцев в матче под эгидой IBA

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Сборная России по боксу одержала победу над командой США в матчевой встрече «Ночь чемпионов IBA. Россия против США» в Международном центре бокса в Москве.

Российские боксёры победили во всех пяти боях — 5-0.

В поединке в весовой категории до 60 кг Всеволод Шумков взял верх над Абелем Мендозой. В поединке в весе до 72 кг Юрий Осипов одолел Никиту Абабия. До 75 кг Павел Сосулин оказался сильнее Алексиса Еспино. А до 80 кг Бешто Шавлаев одержал победу над Кваме Риттером.

В финальном поединке в весе свыше 90,7 кг Алексей Егоров победил Элвиса Гарсию.

Ранее Егоров признался, что смена соперника в матчевой встрече по боксу не вызвала у него эмоций.

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