Российские боксёры победили американцев в матче под эгидой IBA
Российские боксёры победили во всех пяти боях — 5-0.
В поединке в весовой категории до 60 кг Всеволод Шумков взял верх над Абелем Мендозой. В поединке в весе до 72 кг Юрий Осипов одолел Никиту Абабия. До 75 кг Павел Сосулин оказался сильнее Алексиса Еспино. А до 80 кг Бешто Шавлаев одержал победу над Кваме Риттером.
В финальном поединке в весе свыше 90,7 кг Алексей Егоров победил Элвиса Гарсию.
Ранее Егоров признался, что смена соперника в матчевой встрече по боксу не вызвала у него эмоций.