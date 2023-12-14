Егоров признался, что смена соперника в матчевой встрече по боксу не вызывает у него эмоций

Российский боксёр Алексей Егоров прокомментировал смену соперника с Джо Джонса на Элвиса Гарсию в матчевой встрече по боксу «Ночь чемпионов IBA. Россия против США».

«Я уже не в том возрасте, чтобы подобное вызывало у меня какие-то эмоции. Скорее, рад подраться в Москве. Очень давно не выступал в столице», — сказал он RT.

Он также ответил, насколько ему удобно проводить поединки в формате четырёх раундов по три минуты.

«В нынешней ситуации выбирать не приходилось. Многие ребята простаивают, поэтому сам шанс выйти на ринг уже ценен. Кроме того, очень долгое время выступал по любителям, поэтому для меня здесь нет ничего нового. Конечно, после перехода в профи давно перестроился, но мастерство, как говорится, не пропьёшь. Тем более шоу будут транслировать по Первому каналу — это очень хорошо с точки зрения медийной составляющей, раскрутки», — добавил он.

Полностью интервью с Егоровым читайте на сайте RT.

Ранее боксёр Егоров ответил, какому актёру доверил бы сыграть себя в фильме.