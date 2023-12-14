«Надеюсь, в боксе мы с ним больше не пересечёмся»: Егоров — о срыве боя с Тищенко, работе тренером и об увлечении кино

Планировавшийся на ноябрь поединок с Евгением Тищенко не состоялся, потому что чемпион Олимпиады в Рио предпочёл подраться за титул в бриджервейте, заявил в интервью RT боксёр Алексей Егоров. По его словам, команда оппонента не уведомила его об этом, но он не испытывает негатива к сопернику. Также бывший претендент на пояс суперчемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весе рассказал, почему согласился сразиться в рамках матчевой встречи Россия — США, что сподвигло его заняться боксом и какому актёру он доверил бы сыграть себя в кино.

— В субботу вы сразитесь с Элвисом Гарсией в рамках матчевой встречи между сборными России и США (изначально вы должны были биться с Джо Джонсом). Этот факт добавляет поединку особое значение?

— Я уже не в том возрасте, чтобы подобное вызывало у меня какие-то эмоции. Скорее рад подраться в Москве. Очень давно не выступал в столице.

— Ваш поединок пройдёт в формате четырёх раундов по три минуты. Это больше напоминает любительский, чем профессиональный бокс. Насколько вам это удобно?

— В нынешней ситуации выбирать не приходилось. Многие ребята простаивают, поэтому сам шанс выйти на ринг уже ценен. Кроме того, очень долгое время выступал по любителям, поэтому для меня здесь нет ничего нового. Конечно, после перехода в профи давно перестроился, но мастерство, как говорится, не пропьёшь. Тем более, шоу будут транслировать по Первому каналу — это очень хорошо с точки зрения медийной составляющей, раскрутки.

— Следовательно, в профессиональный рекорд этот бой не будет записан?

— Нет.

— Пока что самую быструю победу вы одержали за 2 минуты 31 секунду над Лютером Смитом. А какой нокаут считаете самым ярким в карьере?

— Я бы не назвал себя топовым панчером, который часто укладывает соперников одним ударом. Поэтому сложно что-то выделить. Да, того же Смита и Карлоса Аилтона Насименто ронял, но не более. В любительской карьере у меня было гораздо больше эффектных финишей.

— Если говорить о других боксёрах, назовите тройку любимых нокаутов.

— Если честно, не люблю смотреть бокс. Мне хватает его в жизни, поэтому не слежу за боями постоянно. В последнее время на экранах демонстрируют турниры не самого высокого качества, которые не вызывают у меня интереса. Чаще включаю старые записи, любимые схватки прошлого, например, серию противостояний Эвандера Холифилда с Риддиком Боу. Пытаюсь открыть в них что-то новое для себя, перенять какие-то технические приёмы.

Среди действующих слежу разве что за Терренсом Кроуфордом. Наблюдая за ним, можно почерпнуть много нового. На мой взгляд, он — сильнейший боксёр на планете, лидер рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Очень крутой, умный, разносторонний, нестандартный. Лучший из лучших для меня.

— Если вы нечасто смотрите трансляции в свободное время, то чем занимаетесь?

— Семьёй, воспитанием детей. Мне этого более чем достаточно. Кроме того, друзья часто приглашают поохотиться. Но какого-то конкретного хобби у меня нет.

— Вы говорили, что много читаете, увлекаетесь кино. Какой фильм посмотрели последним?

— «Закат». Французский фильм с Тимом Ротом в главной роли. Очень тяжёлая драма. Полночи потом не мог перестать думать о нём. Даже сон приснился. Также сейчас в России снимают неплохие сериалы. Тот же «Контейнер». В кинотеатре посмотрел «Повелитель ветра» про Фёдора Конюхова. Если говорить о картинах, которые произвели вау-эффект, то вспоминаются «Джентльмены» Гая Ричи и «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда.

— В последнее время бурно обсуждают сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»...

— Да, но последняя серия меня не зацепила. Очень жёсткий сериал, много грязи, показывают каких-то гопников. Я сам рос в конце 1990-х — начале 2000-х. Разное бывало, но такого я не припомню.

— Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев сказал, что посмотрел около 15 минут и больше не стал, ведь ничего нового и интересного не увидел.

— Многие говорят, что создатели сериала романтизируют такую жизнь. Но ведь они просто демонстрируют, как всё было — что хорошо, что плохо. А люди уже сами решают, как им на это реагировать. Да, некоторые дети берут пример и начинают поступать так же. Но я вспомню случай из своего детства. Тогда в стране гремела «Бригада», но мы же не стали бандитами. В Обнинске была другая проблема — наркотики. Многие из-за них толком не пожили.

— По вашим словам, боксом вы занялись как раз для того, чтобы уметь постоять за себя...

— Мы же дрались, зарабатывали авторитет. Кто-то пытается тебя унизить, ты показываешь силу. Ты же не хочешь быть изгоем в коллективе. Не для того ты пытался в него попасть. Уважение необходимо было заслужить.

— Не считая «Ford против Ferrari», назовите любимые картины про спорт.

— Если из последних, то мне понравился фильм про Джорджа Формана. Также можно вспомнить более раннего «Левшу» или классику — «Рокки». Первые три части очень здорово мотивируют, хотя великолепной была и шестая. Очень лиричная.

— Что скажете о «Криде»?

— Здорово снято, неплохой актёрский состав, но сюжет мне не понравился. Старые фильмы про Рокки гораздо лучше. До сих пор пересматриваю, и мурашки по коже.

— Некоторых боксёров в спорт привели именно они. Как было у вас?

— Нет, я стал смотреть их уже после того, как начал заниматься. Для меня мотивацией служили бои Константина Цзю, Майка Тайсона, Роя Джонса-младшего. Раньше по Первому каналу постоянно показывали трансляции шоу из США с комментариями покойного Владимира Гендлина. Со временем стал регулярно посещать тренировки, отказался от выездов с футбольными фанатами.

Бывает, приезжаешь с соревнований из условного Десногорска — какие хулиганы, какие гулянки? Мне уже ничего не было нужно. Лежал дома и смотрел кино, затирал кассеты до дыр. У меня был такой режим: школа, небольшой отдых, тренировка. Если по возвращении оставались силы, то делал уроки, нет — ложился спать. На выходных выступал на соревнованиях. А когда взяли в сборную, там свободного времени совсем не осталось. Можно сказать, бокс спас меня от всей мерзости, которая творилась на улицах.

— На ваш взгляд, в каком фильме бокс показан наиболее близко к истине?

— Ни одна картина не демонстрирует подноготную спорта. Здесь больше мотивации, лирики, романтики. Что обычно показывают там: процесс становления человека, выход из сложных ситуаций, любовь-морковь. Думаю, немного более реально всё было в «Криде», хотя он мне и не очень нравится. Но во многом благодаря участию в нём профессиональных боксёров.

А взять тот же фильм «Боец». Сюжет потрясающий, всё здорово, преподнесли всё великолепно. Понятно, художественных моментов там было более чем достаточно. Но сами бои... Из Марка Уолберга так себе боксёр (смеётся).

— Если бы про вас снимали фильм, в каком он был бы жанре и кого бы хотели видеть в главной роли?

— Наверное, экшн-драма, ведь без битв там бы не обошлось. А в главной роли было бы любопытно увидеть Михаила Пореченкова. Фактурный мужик, если немного подучить его, мог бы неплохо сыграть.

— Говоря о субботнем бое, кто-нибудь из семьи будет поддерживать вас на трибунах?

— Жена. Она всегда со мной. Дети останутся дома в Обнинске и будут смотреть по телевизору. Старший сын ходит в школу, как он поедет в Москву?

— Сын не боится смотреть за выступлениями отца?

— Нет. Когда боксировал в США, он даже присутствовал на некоторых турнирах, а сейчас это слишком сложно. Может, и к лучшему. В зале обычно царит напряжённая атмосфера, слышны удары, поэтому всё выглядит довольно жутко. Можно сказать, пахнет смертью. По телевизору же такого нет. Да и обзор лучше.

— Вы хотели бы, чтобы дети пошли по вашим стопам?

— Был бы рад, если бы они получили образование, нашли любимую профессию и жили в своё удовольствие. Но кто знает, как всё сложится. Сейчас сын ходит на дзюдо и самбо. Быть может, у него там попрёт со временем. Для меня же главное предоставить детям выбор, дабы они могли заниматься тем, что им на самом деле интересно. А будет это какая-то научная работа или спорт — им решать.

— По словам многих бойцов, они бы не хотели отдавать своих детей в единоборства. Ведь бывает очень тяжело наблюдать за тем, как те получают по голове. Но если ваш сын сам придёт к вам с просьбой помочь ему начать карьеру в боксе, поддержите?

— Сейчас ему 11 лет. Думаю, момент уже упущен. По-хорошему этим надо было серьёзно заниматься гораздо раньше. Кроме того, после ухода Вадима Васильевича Мезенцева у нас в Обнинске не осталось хороших тренеров по боксу. И пока не вижу света в конце тоннеля. Возможно, в будущем ситуация изменится. Но для моего сына будет уже поздно. Поэтому отдал его в дзюдо и самбо. Там хорошие специалисты. Уверен, они воспитают его должным образом.

— Возвращаясь к грядущему бою. Насколько известно, изначально вы должны были биться с Евгением Тищенко, но впоследствии тот получил право сразиться за титул в бриджервейте. Как это произошло, ведь есть разная информация на этот счёт?

— Не знаю, что может быть неоднозначного в этой ситуации. Человек готовился к другому поединку, не уведомив мою команду. А что он там говорит на этот счёт, мне неважно.

— Очевидно, дуэль с Тищенко — гораздо более знаковое и кассовое событие, чем матчевая встреча с американцами. Может ли она хоть в какой-то мере стать достойной компенсацией?

— Нет, конечно. Это так, для поддержания штанов. Хотелось закончить год каким-либо боем. Очень благодарен, что Федерация бокса России помогла мне сделать это.

— Вам самому было бы интересно выступить в категории до 101,6 кг?

— Честно, не думал об этом. Не общался на эту тему ни с наставником, ни с промоутером. Посмотрим... Возможно, будет любопытно. Особенно, если поступит предложение побороться за титул.

— В частности, сейчас переход в бриджервейт рассматривают те, кому не очень комфортно укладываться в лимит первого тяжёлого веса.

— У меня нет проблем с этим. Много лет бьюсь в этом дивизионе, в перерыве между турнирами особо не разъедаюсь. Честно, для 90,7 кг я не особо большой, а в бриджервейте ребята будут заметно более габаритные.

— На минувших выходных Тищенко победил Леона Харта и стал чемпионом мира в бриджервейте. Видели этот бой?

— Нет. Какие-то непонятные люди дрались друг с другом, поэтому не следил.

— Правда, один из них — олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро.

— Если он олимпийский чемпион, тогда я балерина.

— В таком случае, не задавались ли вы вопросом, почему именно эти спортсмены бились за вакантный пояс?

— Нет.

— После того, как в декабре 2021-го сорвался бой с Арсеном Гуламиряном, вы не бились почти год ради возможности всё же сразиться с ним. И как признавались потом, жалели об этом решении. Сейчас пытаетесь не допускать такой же паузы?

— Безусловно. На днях смотрел интервью Алексея Серебрякова, в котором он сказал золотые слова: «Лучше работать, чем не работать». Полностью с ним согласен. Лучше делать хоть что-то, чем плевать в потолок. Годы идут, деньги просто так не придут мне в руки, а отцовские обязанности необходимо выполнять.

Наверное, Гуламирян себя нормально чувствует и без практики, а мне было очень сложно. И сейчас наступать на те же грабли не хочу. Новый год на носу, нужно купить подарки жене, детям. Лично у меня нет возможности несколько лет не боксировать и комфортно ощущать себя в финансовом плане. У меня же ничего нет, кроме спорта. Я не бизнесмен, со стороны мне никто не помогает. Да, в последнее время появились спонсоры и ситуация стала получше. Но в тот период мне приходилось работать массажистом и тренировать, только чтобы сводить концы с концами.

Теперь не допущу такого. Зачем мне это надо? Если есть контракт на бой, в котором оговорены дата и гонорар, тогда поехали — подписываем и работаем. Если нет, то до свидания. Договорённости на словах мне больше недостаточно.

— Это отсылка к ситуации с Тищенко?

— Да. Это ведь его сторона указывает на то, что соглашение на поединок не было подписано. При этом его организовывала его промоутерская компания, следовательно, вопросы к ней. Этими вопросами занималась RCC, а не «Мир бокса». Мне должны были прислать контракт, мы бы его подписали. Но ничего не произошло.

Конечно, я понимаю Евгения. У него появился шанс сразиться за титул чемпиона мира. Упускать такое глупо. Но нужно было сказать об этом.

— У вас напряжённые отношения с Тищенко?

— Нет, это совсем не так. У нас всё в порядке. Никакого негатива по отношению к нему не испытываю, он хороший парень. Мы всегда нормально общались, боксировали на первенстве в Польше. Просто возникли определённые непонятки.

— Так получалось, что ваши пути очень часто пересекались. Сначала по любителям, потом по профессионалам. Но сейчас он перешёл в другую весовую. Возможно, на этом всё закончится.

— Очень надеюсь, что в боксе мы с ним больше не пересечёмся. Встретились, поздоровались, спросили, как у друг друга дела, и пошли своей дорогой.

— В 2023-м вы проведёте две схватки, чего не делали с 2019-го. А какое количество поединков в год для вас оптимально?

— Думаю, три. В этом случае было бы достаточно времени как на восстановление, так и на полноценный лагерь. Всё время быть в форме очень трудно. У каждого человека есть определённый ресурс и периодически необходим отдых. Никогда не понимал тех, кто постоянно держит себя в идеальных кондициях. Ведь это укорачивает карьеру.

— С вами бы не согласился олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян. По его словам, он ежедневно посещает зал, а быть в форме для него — своего рода кредо.

— Но ведь гимнасты гораздо раньше заканчивают. У них короткий спортивный век. После 25 лет многие из них уже становятся неконкурентоспособными, поэтому так усиленно пашут. А я же тяжеловес, могу выступать до 40. Конечно, не планирую так долго оставаться в боксе. Как только подвернётся возможность повесить перчатки на гвоздь, сделаю это. Но пока есть определённые цели.

— Вы сотрудничаете с промоутерской компанией «Мир бокса». Её флагманом долгое время оставался Александр Поветкин, в последний раз выходивший на ринг в 41 год. Не хотите повторить его путь?

— Нет, мне эта идея не нравится. У Александра наверняка были определённые амбиции, желание выступать даже в таком возрасте. А я не сторонник затягивания карьеры. Хочу закончить и после этого не показывать гульки птицам.

— А как вам бы хотелось уйти из спорта?

— До этого момента было бы здорово завоевать титул чемпиона мира, защитить его. И желательно, чтобы это произошло в течение ближайших двух-трёх лет. Но пути Господни неисповедимы. Никто не знает, удастся ли это осуществить.

— В таком случае, не ставите ли вы перед собой определённых дедлайнов? Например, до 35—37 лет точно продолжаю драться, а там уже посмотрим?

— Всё будет зависеть от того, как мой организм будет реагировать на нагрузки. Всё будет зависеть от этого. Я же не знаю, что будет через полгода-год. Уже семь лет живу сегодняшним днём. У меня то густо, то пусто, нет определённости, постоянства. Трудно распланировать свою жизнь.

— В социальных сетях вы говорили, мол, у одних людей есть стабильность, а у других — свобода. И вы относите себя именно ко второму типу. Можете поподробнее рассказать об этом?

— Каждый человек в какой-то степени свободен, это всё довольно относительно. Я не сторонник того, чтобы зависеть от третьих лиц. Люблю готовиться и спарринговать там, где мне нравится. Ездить, куда захочу. Тренироваться, когда у меня есть желание. В этом плане я свободный человек. Никто не скажет и не поставит мне условия, мол, будет так и так.

— Судя по вашим словам, в период ожидания боя с Гуламиряном в плане свободы всё было не так гладко, ведь вам приходилось подрабатывать тем же массажистом. Как так вышло?

— Хорошо делаю массаж. У меня нет образования, но в сборной России нас учили этому. Однако это очень сложная работа. Если ты делаешь это от души, по-настоящему хочешь помочь человеку, то тратишь много сил. Прежде всего, с эмоциональной точки зрения. Бывало, приходил домой, а у меня тремор в руках, сил нет. Просто заваливался спать в одежде.

Понял, что так не протяну долго, поэтому начал тренировать. Это было гораздо комфортнее и выгоднее в плане финансов, кроме того, параллельно поддерживал себя в форме. До недавнего времени тоже помогал ребятам, но с августа с этим стало сложнее. Пошли бои, постоянно вынужден готовиться сам, поэтому времени на других не остаётся.

— Вам нравится тренировать?

— Персональные занятия — это чистый бизнес, исключительно для улучшения финансового состояния. Если же говорить про тренерскую деятельность в классическом понимании, то это очень непростое и неблагодарное дело. И причина тому как в родителях, так и в самих детях, с которыми бывает очень сложно.

Допустим, я возьму группу ребят, начну заниматься с ними. Нужно будет возить их на соревнования, постоянно мотаться, хлопотать, вкладывать в них время и энергию. А потом придут папа или мама и скажут: «Мы уезжаем в Москву». И что ты сделаешь? Ты же не скажешь «нет». В итоге, все твои труды коту под хвост. И придётся всё начинать заново.

Это я говорю про обычных специалистов на местах, а не так называемых великих тренеров. У нас же много таких. Мой бывший наставник Вадим Мезенцев называл их «ловцами душ».

— Почему?

— Они берут уже готового спортсмена и работают с ним, доводят его. А там много ума не надо. Главное, не испортить. И потом они пожинают все лавры. А тренеров на местах никто не знает. Они подготовили одного парня, а его забрали. Развили второго — та же история.

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— Следовательно, сейчас вы этот путь не рассматриваете?

— Ни сейчас, ни потом. Это очень сложная работа. Дать кому-то пару советов, что-то подсказать — это одно. Но заниматься этим на постоянке — совсем другое.

— Вы около двух лет работаете с Иваном Кирпой. И как признавались в одном из интервью, до недавнего времени между вами не было особой связи, присущей боксёру и наставнику. Сейчас она появилась?

— Конечно, в этом плане мы очень сильно выросли после поединка с Гуламиряном. У нас одно видение, направление. И сейчас даже в зале работа строится иначе, чем раньше. Он знает, чего ждать от меня на ринге. Дальше будет только лучше. Тандем тренер — боксёр растёт постепенно. Думаю, в результате это даст свои плоды.

— На момент начала сотрудничества с Кирпой у вас был большой опыт выступлений по любителям, не было ни одного поражения в профи. Что заставило вас задуматься о смене наставника?

— Были определённые внутренние моменты с предыдущим специалистом, из-за чего решили разойтись. Приехал в Краснодар на спарринги к Алексею Папину. В тот момент там ещё готовился и Александр Поветкин. Пообщались с Ваней и начали работать вместе. Всё получилось само собой — оказались в нужное время в нужном месте. Это не было спланировано. Своего рода случайность, которая привела к такому развитию событий.

И плоды уже видны. Есть ощущение роста, развития, получения новых навыков. Если спортсмен встал и думает, что он всё знает, то надо заканчивать. Надо постоянно чему-то учиться, познавать новое — тогда будет прогресс. Нельзя давать себе погрязнуть в рутине. Если каждый день есть овсяную кашу, то устанешь от этого.

— В одном из последних интервью вы сожалели, что не ушли в профессионалы раньше. А была такая возможность?

— Да, имелись определённые предложения. Может, хотелось попасть на Олимпийские игры в Рио, поэтому тянул. Но задним умом понимаю: надо было уходить раньше. Быть может, сейчас бы уже добился всего и закончил карьеру.