Боксёрский поединок Егорова и Джонса возглавит матчевую встречу Россия — США

Поединок в тяжёлом весе между россиянином Алексеем Егоровым и американцем Джо Джонсом возглавит матчевую встречу в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».

На счету бывшего обладателя пояса WBA Gold в первом тяжёлом весе Егорова 12 побед и одно поражение. У Джонсона в активе 14 побед и девять поражений.

Матчевая встреча между командами России и США пройдёт в формате профессионального бокса, поединки будут состоять из четырёх раундов по три минуты. Команду России представят Всеволод Шумков, Юрий Осипов, Павел Сосулин и Бешто Шавлаев. У американцев выйдут Абель Мендоза, Никита Абабий, Кваме Риттер и Рональд Эллис.

Международный вечер бокса откроет противостояние между Мухаммадом Шеховым и Леонардо Карилльо, также пройдёт бой Константин Пономарёв — Орхан Гаджиев.

Мероприятие пройдёт 16 декабря в 20:00 мск. Мероприятие организовано при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

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