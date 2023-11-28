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Боксёрский поединок Егорова и Джонса возглавит матчевую встречу Россия — США

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Поединок в тяжёлом весе между россиянином Алексеем Егоровым и американцем Джо Джонсом возглавит матчевую встречу в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».
Боксёрский поединок Егорова и Джонса возглавит матчевую встречу Россия — США
  • © Федерация бокса России

На счету бывшего обладателя пояса WBA Gold в первом тяжёлом весе Егорова 12 побед и одно поражение. У Джонсона в активе 14 побед и девять поражений. 

Матчевая встреча между командами России и США пройдёт в формате профессионального бокса, поединки будут состоять из четырёх раундов по три минуты. Команду России представят Всеволод Шумков, Юрий Осипов, Павел Сосулин и Бешто Шавлаев. У американцев выйдут Абель Мендоза, Никита Абабий, Кваме Риттер и Рональд Эллис.  

Международный вечер бокса откроет противостояние между Мухаммадом Шеховым и Леонардо Карилльо, также пройдёт бой Константин Пономарёв — Орхан Гаджиев. 

Мероприятие пройдёт 16 декабря в 20:00 мск. Мероприятие организовано при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

Ранее чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался о первом спарринге после поражения от россиянина Ислама Махачева на UFC 294.

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