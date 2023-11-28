Волкановски рассказал, что приступил к тренировкам после поражения от Махачева

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски высказался о первом спарринге после поражения от россиянина Ислама Махачева на UFC 294.

«Провёл свой первый спарринг. Очевидно, нужно следовать рекомендациям, учитывая сотрясение. Я в точности следовал инструкциям. Никаких последствий нет, и мы идём дальше», – сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Следующий поединок Волкановски проведёт с Илией Топурией 17 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

Ранее Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году.