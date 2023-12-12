Кремлёв: IBA стала настоящим домом для бокса, это то, чем я горжусь больше всего
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«IBA стала настоящим домом для бокса, и это то, чем я горжусь больше всего. Здесь спортсмены и тренеры чувствуют себя в безопасности и могут осуществить свои мечты, соревнуясь на самом высоком уровне и добиваясь наилучших результатов на ринге», — цитирует Кремлёва пресс-служба организации.
Кремлёв возглавляет IBA с 2020 года.
Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). В новую структуру уже вошли 12 федераций.
Ранее стало известно, что IBA лишила членства четыре европейские национальные ассоциации.