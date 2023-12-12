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Кремлёв: IBA стала настоящим домом для бокса, это то, чем я горжусь больше всего

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Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв рассказал, чем гордится больше всего.
Кремлёв: IBA стала настоящим домом для бокса, это то, чем я горжусь больше всего
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«IBA стала настоящим домом для бокса, и это то, чем я горжусь больше всего. Здесь спортсмены и тренеры чувствуют себя в безопасности и могут осуществить свои мечты, соревнуясь на самом высоком уровне и добиваясь наилучших результатов на ринге», — цитирует Кремлёва пресс-служба организации.

Кремлёв возглавляет IBA с 2020 года.

Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). В новую структуру уже вошли 12 федераций.

Ранее стало известно, что IBA лишила членства четыре европейские национальные ассоциации.

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