Шумков: деклассирую Мендосу количеством ударов и темпом

Российский боксёр Всеволод Шумков поделился ожиданиями от боя с американцем Абелем Мендосой в матчевой встрече «Ночь чемпионов IBA. Россия против США».

«Это серьёзный соперник, входит в рейтинги. Я посмотрел его бои, он не затягивает поединки. Но и я готов — буду стараться деклассировать его количеством серийных атак, своим темпом. Мы все знаем, что профи долго раскачиваются. А я хороший любитель, буду брать его темпом и количеством ударов», — сказал Шумков.

На счету Мендосы 39 побед. Шумков же имел опыт выступлений в выставочных турнирах по правилам профессионального бокса, но в его активе есть один успешный бой против Гарика Геворкяна.

Турнир, организованный при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России, состоится в Москве 16 декабря.

Ранее сообщалось, что боксёрский поединок Егорова и Джонса возглавит матчевую встречу Россия — США.