Шумков: деклассирую Мендосу количеством ударов и темпом
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«Это серьёзный соперник, входит в рейтинги. Я посмотрел его бои, он не затягивает поединки. Но и я готов — буду стараться деклассировать его количеством серийных атак, своим темпом. Мы все знаем, что профи долго раскачиваются. А я хороший любитель, буду брать его темпом и количеством ударов», — сказал Шумков.
На счету Мендосы 39 побед. Шумков же имел опыт выступлений в выставочных турнирах по правилам профессионального бокса, но в его активе есть один успешный бой против Гарика Геворкяна.
Турнир, организованный при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России, состоится в Москве 16 декабря.
Ранее сообщалось, что боксёрский поединок Егорова и Джонса возглавит матчевую встречу Россия — США.