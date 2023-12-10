Новые чемпионы: Тищенко нокаутировал Харта, Батыргазиев победил Альвареса на турнире в Дубае

Евгений Тищенко одержал досрочную победу над Леоном Хартом и стал первым в истории чемпионом мира по версии WBA в бриджервейте. Во втором раунде россиянин уложил немца на канвас, а в шестом довершил начатое благодаря встречному удару по печени. В свою очередь, Альберт Батыргазиев единогласным решением судей одержал верх над Ласаро Альваресом и получил титул IBA в лёгком весе из рук звезды UFC Конора Макгрегора, а Муслим Гаджимагомедов и Марк Петровский нокаутировали Артура Манна и Лукаса Брауна соответственно.

Турнир «Ночь чемпионов IBA» в Дубае обещал стать крайне любопытным событием. Хотя бы по той причине, что на нём разыгрывалось сразу два новых титула, а в числе претендентов значились олимпионики из России. Евгению Тищенко предстояло сразиться с Леоном Хартом за мировой пояс WBA в бриджервейте (до 101,6 кг), а Альберту Батыргазиеву — помериться силами с Ласаро Альваресом в схватке за звание IBA в лёгкой категории. И это не считая поединков с участием ещё одного обладателя золотой медали Игр, Муслима Гаджимагомедова, и перспективного Марка Петровского.

Однако организаторы постарались сделать шоу предельно интересным не только со спортивной, но и медийной точек зрения. И для этого не просто пригласили в ОАЭ ряд известных представителей боевых искусств, но по максимуму задействовали их. В итоге экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян провёл дуэль взглядов с самим Конором Макгрегором, а король лёгкого дивизиона Ислам Махачев пожал руку Александру Поветкину. И тем самым развеял слухи о натянутых отношениях между ними. Ранее российский боксёр признавался, что не следит за выступлениями соотечественника.

Сам турнир был фактически разделён на две части. Первые пять поединков проходили в рамках программы IBA Pro, цель которой — предоставить бывшим любителям возможность проявить себя на профессиональном ринге. И закрывать её предстояло вышеназванному Петровскому, чьим оппонентом значился опытнейший Лукас Браун. К 44 годам он успел обзавестись солидным рекордом (30-4-1) и подраться с такими известными бойцами, как Джеймс Тони, Диллиан Уайт и Руслан Чагаев. Причём последнего он нокаутировал в дуэли за регулярный титул WBA в тяжёлом весе, но так и не получил его из-за проваленного допинг-теста.

На этот раз составить серьёзную конкуренцию сопернику австралиец не сумел. С первых же минут россиянин доминировал на ринге и уже в первом раунде отправил визави на канвас правым прямым. Впоследствии он лишь набирал обороты. Уже во второй трёхминутке Лукас вновь прилёг на землю, а его лицо стала заливать кровь.

В итоге Браун дотерпел лишь до четвёртого отрезка, в середине которого вновь пропустил мощнейший правый прямой и спиной припал к канатам. Казалось, уже тогда рефери стоило начать отсчёт, но он упустил момент и не помешал Петровскому вонзить в голову оппонента ещё пару размашистых ударов. И восстановиться после этого Лукас уже не смог. Россиянин выиграл седьмой бой в профессионалах и, возможно, поставил точку в карьере австралийца. В нынешней форме биться на высоком уровне он явно неспособен.

После этого настала очередь одного из олимпийских чемпионов Токио. В отличие от Петровского, Гаджимагомедов не обладал таким солидным опытом выступления в профи. Свою дебютную схватку он провёл аж в декабре 2021-го, но после этого вновь переключился на любительский бокс. В итоге пауза затянулась почти на два года, а возвращение выдалось не таким ярким, как того ожидали. Акани Фузи он победил лишь судейским решением, поэтому противостояние с Артуром Манном вполне могло обернуться для него непростым испытанием.

Но на этот раз Гаджимагомедов выглядел невероятно остро и безраздельно царил в четырёхугольнике. Да, поначалу он работал чуть осторожно, делая ставку на количество, а не качество ударов. Те сыпались на Манна как из рога изобилия, но в основном не несли в себе угрозы. Бесперебойные атаки джебом мешали немцу найти свою дистанцию, а «проходы по этажам» не позволяли наладить оборону. Муслим бил то по голове, то по корпусу и постепенно выводил Артура из себя.

И со временем тот стал всё чаще терять самообладание и рисковать. В третьем раунде Манн активнее пошёл вперёд, а в четвёртом всё чаще начал атаковать навстречу, но не мог создать проблем Гаджимагомедову, превосходившему его как в точности, так и в частоте попаданий. Было предельно ясно, что склонить на свою сторону судей у него точно не получится, вследствие чего оставалось надеяться лишь на нокаут.

Положение Манна стало совсем отчаянным по окончании пятого раунда. За полминуты до гонга тот откровенно прозевал правый прямой в исполнении Гаджимагомедова и был вынужден припасть на колено, дав рефери основания открыть счёт. А в самой концовке оказался под мощнейшим прессингом и чудом избежал фиаско.

После этого Артур практически перестал оказывать какое-либо сопротивление. В начале шестого раунда он с трудом пережил избиение, а уже в следующем вновь рухнул в нокдаун. После чего специально выплюнул капу с целью получить несколько дополнительных секунд на восстановление. Однако это не уберегло его от трёпки в восьмом отрезке, по ходу которого он лишь зажимался у канатов и ловил на себя один удар за другим. В углу Манна устали наблюдать за этим действом и в перерыве попросили остановить битву.

Как и Гаджимагомедову, Тищенко также противостоял спортсмен из Германии, чьи пути ранее пересекались с самим Манном. В 2017 году Леон Харт уступил соотечественнику решением большинства судей, но с тех пор добился колоссального прогресса и не только успел подраться за титулы чемпиона Европы по версиям WBO и IBF, но и пробиться в топ-15 первого тяжёлого дивизиона. Благодаря чему и получил возможность побороться за трофей в бриджервейте.

И хотя Тищенко заметно превосходил Харта как в росте, так и в мощи, его доминированием в ринге и не пахло. Золотой медалист Рио-де-Жанейро слишком много позволял оппоненту и часто зажимался у канатов, временами попросту выключаясь из эпизода. Джебы он выбрасывал крайне редко, на ногах смотрелся не лучшим образом и давал повод всерьёз задуматься о своей готовности биться на протяжении всех 12 раундов.

И хотя уже в дебюте второго Тищенко мощнейшим левым апперкотом отправил Харта на настил, уверенности в его успехе не прибавилось. Леон сумел восстановиться в кратчайшие сроки и заставил визави играть по своим правилам, благодаря чему принялся забирать один отрезок за другим.

Со временем всё отчётливее стали слышны подсказки со стороны тренеров Тищенко, требовавших от него большей активности и работы первым номером. Но тот упорно продолжал отступать и «заряжаться» на разящий контрудар. Но не преуспевал в этом. Порой он включался и принимался прессинговать, но быстро сбавлял обороты и переходил в энергосберегающий режим. Хоть изредка всё же нащупывал бреши в обороне Харта, о чём свидетельствовала большая гематома у правого глаза.

Но насколько неожиданной выглядела просадка Тищенко в период с третьей по пятую трёхминутки, настолько же впечатляющим стало его преображение в шестой. Россиянин напомнил о своей скорости и джебе, а под конец раунда начал откровенно издеваться над немцем. Опустив руки, он принялся провоцировать визави на активные действия и добился своего. Один неосторожный выпад — и Харт уже пропустил роковой хук по печени и второй раз упал на колени. Но на этот раз принять вертикальное положение уже не сумел.

«Я преодолел тернистый путь. Смог сделать хороший старт — я теперь первый в истории чемпион WBA в бриджервейте… Рад победе... Будем двигаться дальше. Вакантный пояс — значит, мне нужно будет провести две защиты. Всем всё докажем в ринге», — цитирует Тищенко Федерация бокса России.

Закрывал же вечер бой Батыргазиева с Альваресом. И в отличие от предыдущих, это противостояние можно было назвать принципиальным. Ранее пути спортсменов трижды пересекались на любительском ринге и дважды сильнее был кубинец. В 2018-м он был сильнее в рамках матчевой встречи сборных, а год спустя — на чемпионате мира в Екатеринбурге. Но главная битва осталась за россиянином. В полуфинале Олимпиады в Токио он разобрался с визави, а затем завоевал золото.

С того момента оба успели добиться больших успехов в профессионалах. Батыргазиев победил в десяти боях, Альварес — в шести, поэтому их выбор в качестве претендентов на титул IBA в лёгком весе виделся логичным. И после стартового гонга сомнений в правильности этого решения не осталось.

С первых же раундов в ринге завязалась жесточайшая рубка, не походившая на их предыдущие встречи. Батыргазиев работал первым номером, в то время как Альварес очень опасно и жёстко отвечал. Особенно ярко он выглядел в четвёртом отрезке, где неоднократно обрушивал на россиянина серию мощнейших ударов.

Впоследствии Ласаро периодически взрывался, но в целом Альберт смотрелся пусть и немного, но сильнее. За счёт постоянного прессинга он вынуждал оппонента чувствовать себя не в своей тарелке и постоянно отступать, что явно не красило того в глазах судей. Альварес по-прежнему был очень опасен, но его редкие ответы тонули в многочисленных попаданиях Батыргазиева, отказывавшегося снижать высочайший темп.

Если россиянин и позволил себе немного замедлиться, то лишь в заключительном, десятом раунде. Но даже в этой ситуации он выглядел не хуже кубинца, отдавшего все силы ради попытки украсть заслуженную победу у соперника. Но нескольких впечатляющих концовок отрезков и спурта в последнем из них оказалось недостаточно. Батыргазиев взял верх единогласным решением судей (97:93, 98:92 — двое) и получил трофей из рук Макгрегора.

«Потеря концентрации хоть на секунду могла быть чревата. Я старался контролировать происходящее, на каждый раунд выходил как на первый. Соперник тоже не сбавлял. Я получил колоссальный опыт. Надеюсь, мы показали красивый бокс. Не было таких моментов, когда кто-то из нас мог расслабиться», — сказал Батыргазиев.