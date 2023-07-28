«Если скажут, что я нужен, выступлю»: Батыргазиев — об участии в ОИ-2024, спаде Ломаченко и карьере в профессионалах

В лёгком дивизионе нет боксёров заоблачного уровня, с которыми невозможно было бы конкурировать. Об этом в интервью RT заявил олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев. По его словам, даже легендарный Василий Ломаченко и именитый Девин Хейни предоставляют своим соперникам шансы на победу. В преддверии боя с Франсисом Фрометой он также поделился мнением о причинах сокрушительного поражения Райана Гарсии от Джервонта Дэвиса, восхитился успехами россиян на чемпионате мира в Ташкенте и ответил, готов ли выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

— За последние восемь месяцев вы успели подраться с двумя боксёрами, которые входят в топ-50 по версии Boxrec. Хесреэль Корралес ранее владел титулом WBA во втором полулёгком весе, а Рикардо Нуньес делил ринг с Джервонтой Дэвисом. На их фоне Франсис Фромета кажется не таким серьёзным оппонентом, не так ли?

— Нет, почему же? Его результаты говорят о другом. Боксёр ещё никому не уступал. Он серьёзный соперник, как ни крути. Я бы не сказал, что это будет лёгкая прогулка. В любом случае, нужно сосредоточиться на выступлении и постараться досрочно выиграть поединок.

— Наверняка, изучали Фромету перед боем. Как бы описали его стиль?

— Франсис боксирует на плотных ногах. Есть как сильные стороны, так и слабые. Их и будем использовать. Он никого не напоминает мне по стилю. Это доминиканец. Не представитель американской школы, но приближённой к ней.

Также по теме «Как будто прививка поставлена»: Машьянов — о трудолюбии Бивола, «побеге» Альвареса и гонораре Бетербиева Дмитрий Бивол не позволяет себе расслабляться даже после того, как стал чемпионом мира и достиг огромных высот в боксёрской карьере....

— Вам предлагали только одного соперника или рассматривались другие варианты?

— Конечно, хотелось бы встретиться с теми, кто находится выше в рейтинге WBA. Но не удалось. В сегодняшней ситуации очень сложно вести переговоры. Мы не интересны топовым боксёрам, но стараемся сами им «навязываться». Хорошо, что Франсис согласился.

Планируем войти в топ-5 и потом добиваться рейтингового боя. Там уже всё будет намного серьёзнее. И у них не будет возможности отказываться или уклоняться от наших предложений. Продолжаем стараться, а там уже, как получится.

— Сейчас многие российские боксёры испытывают серьёзные проблемы с поиском достойных соперников, особенно если речь идёт о проведении схваток в России. Бывало так, что оппонент в последний момент отказывался ехать сюда?

— Нет, такого не случалось. Менеджер с тренером подбирают мне хороших, достойных противников. Не для того, чтобы я просто делал себе статистику. Сами знаете, как это происходит. И со всеми договариваемся заранее. У боксёров обычно от двух до трёх месяцев для подготовки к битве. У каждого есть возможность набрать форму. Часто бывают случаи, когда за две недели или десять дней вытаскивают бойца на поединок. Но это же несправедливо.

— В профессиональном боксе такое часто случается.

— И у спортсменов нет выбора, поскольку они нуждаются в деньгах. И такая политика берёт верх. Но мы стараемся не поступать подобным образом. Заблаговременно предупреждаем людей, чтобы все успели подготовиться, и на ринге выяснить, кто сильнее. В этом и есть красота бокса.

— До настоящего момента вы все поединки провели в России. Не рассматриваете идею в ближайшем будущем подраться за рубежом?

— У меня следующие два боя также запланированы на родине. Но, конечно, надо будет выезжать за чемпионскими поясами за океан.

— Однако пока не думали об этом?

— Ещё нет. Понятно, что сначала нужно отправиться в США, в боксёрские лагеря. Посмотреть, проверить себя, почувствовать, «пощупать» соперников, так скажем. А затем уже начинать действовать.

— Бой с Фрометой станет для вас девятым на профессиональном ринге. При этом дверь перед выступлениями по любителям вы всё равно не закрывали. Это по-прежнему так?

— Да, ведь никаких ограничений нет. Если мне скажут: «Альберт, ты нужен нам и стране, надо поехать на соревнования», — то я с большим удовольствием подготовлюсь и выйду на ринг.

— То есть была вероятность принять участие в чемпионате мира в Узбекистане?

— Да, но мы с командой решили его пропустить, поскольку сборную уже укомплектовали и не хотелось разбивать имеющийся костяк. Тем более, в отборе на турнир я не участвовал и с моей стороны было бы неправильно заявиться.

— На Олимпиаде вы выступали в 57 кг, в профи дерётесь в 61-м. В какую категории могли заявиться на ЧМ-2023?

— Дивизион до 57 кг я больше не рассматриваю. Изначально весил 60 кг, но ради Игр в Токио решили спуститься вниз, потерпеть год. Но из-за пандемии ожидание растянулось на два. Мне приходилось очень тяжело, поскольку мышечная масса росла. Но выхода не было, поскольку я уже заработал лицензию и оставалось только готовиться к соревнованиям. Так что теперь, если выступать по любителям, то только в более высокой категории.

— Как оцените выступление россиян на чемпионате мира?

— Молодцы. Две золотые медали — очень хороший результат.

— На первенстве было множество спорных решений судей, от которых пострадали российские боксёры. Какое запомнилось больше всего?

— Не люблю обсуждать судейство. Всегда говорю себе и рекомендую делать так другим спортсменам: «Если руку не подняли, значит, ты где-то сам не доработал. И поэтому не выиграл». Так будет проще всем: и тебе, и окружающим. Либо станешь сильнее, либо опустишь руки и завяжешь с боксом. Других вариантов я не вижу.

— А у вас в карьере разве не было таких случаев?

— Конечно, были. Это бокс. Не исключена судейская ошибка. От человеческого фактора никто не застрахован. Но если ты не смог убедительно взять верх, нужно винить в этом в первую очередь самого себя. Значит, дал повод арбитрам подумать не так, как хотелось бы тебе.

— На чемпионате мира золото завоевали двое россиян — Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов. Кто из них особенно впечатлил?

— Я очень счастлив за обоих. Обрадовался, когда Шарабутдин выиграл, а в Муслиме у меня вообще не было сомнений.

— Вы верили в Гаджимагомедова, даже несмотря на травму?

— Так он про неё никому не говорил. Как и все, узнал о ней только после финала. Ему помогла вера в себя и окружающих в него. Это превращает спортсменов в настоящих чемпионов.

— В отличие от вас, Гаджимагомедов не торопится с полноценным переходом в профессионалы. Как считаете, не упускает ли он время?

— Ну, он же боксирует по профи. Ограничений никаких нет. Если позволяет время, почему бы не совмещать? Он сейчас активно готовится к новым проектам, которые планирует IBA. Однако с олимпийским боксом у нас пока тяжеловато. Продвижения вперёд с допуском на Игры всё ещё нет.

— Он как раз говорит, что хочет всё-таки выиграть олимпийское золото.

— Да, потому что от него эту награду ждут в Тляратинском районе. Там живёт очень много боксёров, и все хотят, чтобы их земляк наконец взял золото. На это надеется как весь Дагестан, так и вся страна. Пока его представители завоевали два серебра: одно из них принёс сам Муслим в 2021-м, второе — Султан Ибрагимов.

— По вашим словам складывается впечатление, что Муслим не хочет никого подводить, поэтому и идёт к этой цели.

— Да, он очень воспитанный человек. Спасибо его родителям за это. Гаджимагомедов понимает: на нём лежит большая ответственность. Он же ещё является и капитаном сборной России. Поэтому Муслим не может отказать. К тому же он способен добиться желаемого. Как говорится, вижу цель — не вижу препятствий.

Ну и, конечно, его результаты — это в том числе и слаженная командная работа. Ему помогает большое число специалистов. А Гаджимагомедов — это наконечник стрелы, которая выпускается и попадает прямо в цель.

— А вы сами не думали про второе золото Олимпиады?

— Не знаю, что будет завтра. Сейчас у меня есть мечта — стать чемпионом мира по профессионалам и потом объединить все пояса. Пока этого никто не сделал, поэтому у меня есть шанс и фора стать первым в России.

— Но возможность участия в Играх в Париже не исключаете?

— Нет, конечно. Всё может быть. Если скажут, что я нужен, с большим удовольствием выступлю и продемонстрирую мировому сообществу наше лидерство.

— Вернёмся к профессиональному боксу. Вы, наверное, выступаете в одном из самых конкурентных дивизионов. Назовите топ-3 сильнейших его представителей на данный момент?

— Топов в этом дивизионе для меня нет.

— Даже Василий Ломаченко?

— Я его очень уважаю за заслуги, но, повторюсь, спортсменов заоблачного уровня в данной категории не вижу. Ничего необычного они не показывают. У каждого две руки и ноги. Поэтому я иду на эту вершину.

— В одном из интервью вы говорили, что Девин Хейни вам достаточно удобен. Не изменили своё мнение после его победы над Василием?

— В том бою американцу повезло. Ломаченко просто не стал дорабатывать до конца. Не знаю, в чём была проблема. Может, пропустил сильный удар, травмировался или устал. Если бы он продолжал то, что начал — с лёгкостью бы выиграл в своей манере. Имею в виду доминирование, прессинг, нанесение большого числа ударов.

Первую половину поединка Ломаченко смотрелся хорошо, а потом, как я понял, что-то пошло не так. И поэтому решением судей победу отдали Девину. Хотя, по моему мнению, Василий не проиграл, но и не был сильнее оппонента. Я бы дал ничью. Чтобы брать верх над абсолютными чемпионами мира, нужно их крушить на ринге.

— Было ли что-то общее в поражениях Ломаченко от Хейни и Теофимо Лопеса?

— Да, с Лопесом он практически весь бой проспал. Здесь же на высоком уровне он провёл первые шесть раундов и десятый, а в остальных не увидел Василия, его фирменный стиль.

— Нет ощущения, что время Ломаченко на Олимпе бокса подходит к концу?

— Неудачи закаляют человека. Василий должен всё проанализировать. Главное, как он сам для себя решит. В нашей жизни самое главное — здоровье. Если оно позволяет драться, почему бы и нет. Я думаю, он будет дальше боксировать.

— Некоторые сравнивают вас с Ломаченко. Как относитесь к этому?

— Где-то возможно и есть схожесть. Но по антропометрии мы с ним разные, если брать тот же размах рук. Василий мелковат для лёгкого дивизиона, ему бы спуститься в 59 или 57 кг. Против него настоящие здоровяки сейчас выходят.

— Например, тот же Лопес, который поднялся в следующую категорию и там смотрится неплохо.

— Согласен. Не хватает пары килограммов, это чувствуется. Я сам побоксировал и в 57, и в 59. Понимаю, о чём говорю.

— При этом показалось, что Василий во время боя с Хейни был занят другими мыслями. У вас случалось, когда выходили на ринг, но не могли сконцентрироваться на сопернике?

— В данном случае всё зависит от подготовки. Но если даже такое бывало, не стану об этом рассказывать (смеётся). К тому же, моя карьера только начинается. Я всего два года на профессиональном ринге.

— Но по любителям у вас огромный опыт.

— Для меня весь бокс начинается на профессиональном уровне. А выступления в любителях — это всего лишь трамплин, которым нужно правильно воспользоваться, чтобы хорошо себя чувствовать дальше.

— Как у вас обычно происходит подготовка к боям?

— Она состоит из трёх этапов. Вначале на две недели заезжаю в лагерь, потом проходит 20-дневный сбор. И затем ещё месяц. Между ними есть по 5 — 7 дней, чтобы немного отдохнуть и расслабиться.

— То есть вы любите абстрагироваться от внешнего мира.

— Да, эмоции нужно максимально беречь, потому что они могут понадобиться в схватке. Стараюсь лишний раз их не тратить.

— В футболе перед матчами часто смотрят мотивационные ролики. В боксе такое практикуется? Скажем, включить фильм «Рокки» перед поединком?

— Я не очень понимаю, зачем это нужно. Ведь ты готовился так упорно, прошёл тяжёлый подготовительный лагерь, справился с огромными нагрузками. И вот уже завтра всё произойдёт — то, к чему ты так долго шёл. У меня в этот момент мысли в голове, что теперь надо выйти и получить удовольствие от всего этого. Не зря же я столько терпел, трудился. Столько времени, сил, пота тратится на всё.

Это как выступление на сцене. Нужно исполнить всё красиво и зарядиться энергией, положительными эмоциями. Если готов к победе, она будет моя, никуда не уйдёт. Если что-то пойдёт не так, значит, где-то не доработал.

— Но всё же. Что вас мотивирует двигаться вперёд?

— Сначала это было старшее поколение, взрослые. Теперь — молодёжь, которая смотрит на меня. Хочется стать для них хорошим примером. Ну и, конечно, самая основная мотивация — это семья, родители, братья, которые поддерживают и верят в меня. Хотят, чтобы я побеждал. А также друзья и окружающие. Мотивации хоть отбавляй. Просто порой нужно сесть и задуматься, зачем я работаю. И тогда сразу наберётся большой список того, ради чего стоит пахать и не жалеть себя.

— А кто из старшего поколения вас мотивировал?

— Это всё происходило в зале, где тренировался. Начал заниматься в семь лет. И у нас также работала молодёжная команда. Ребята готовились к чемпионатам мира и Европы. Я был, можно сказать, единственным из младшей группы. Сам напросился, чтобы меня взяли.

Смотрел на старших товарищей и понимал: эти люди занимаются правильными вещами. Хотел стать похожим на них. Конкретных имён не назову. Их очень много. Просто мечтал боксировать, как они.

— Возвращаясь к вашей категории. Несколько месяцев назад состоялся ожидаемый бой между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Ожидали, что воспитанник Флойда Мейвезера будет настолько сильнее?

— Тут сыграл роль внутренний стержень. Райан никогда не встречался с серьёзными соперниками. Он просто набивал себе хорошую статистику. И вот ему достался первый противник, в бою с которым нужно было терпеть, скалить зубы, работать. А он решил этого не делать, поскольку здоровье важнее. Многое ещё зависит от подготовки. Возможно, она как-то не так легла.

— При этом Гарсия многими считался восходящей звездой бокса и будущим чемпионом.

— Как можно назвать звездой человека, у которого не было ни одного серьёзного соперника? Он не боксировал с лидерами категории.

— То есть это был всего лишь хайп?

— Конечно.

— Вы также говорили, что работаете над своей медийностью. Каким образом?

— Делюсь своими спортивными новостями. В социальных сетях, рассказываю о будущих планах. Но глубоко не погружаюсь. Потому что это отдельная работа. Надо тогда оставлять спорт и заниматься блогерством. Конечно, стараюсь не забывать никого, рассказывать о людях, которые меня поддерживают, переживают.