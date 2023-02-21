Боксёр Батыргазиев: хотел бы встретиться с Ломаченко, но в нынешней ситуации это нереально

Российский боксёр Альберт Батыргазиев рассказал, что хотел бы провести поединок с бывшим чемпионом в трёх весовых категориях украинцем Василием Ломаченко.

«Я бы хотел встретиться с Ломаченко, но в нынешней ситуации это нереально. Хотелось бы перенять его боксёрский опыт. Он двукратный олимпийский чемпион. Для меня было бы очень интересно посоперничать с ним», — приводит слова Батыргазиева «Матч ТВ».

Батыргазиев 5 февраля досрочно победил панамца Хесреэля Корралеса. Поединок между спортсменами завершился в девятом раунде после того, как команда панамца выбросила полотенце.

24-летний россиянин — чемпион Олимпийских игр в Токио. В его активе восемь побед (пять нокаутом) и ни одного поражения.

На счету украинского боксёра 17 побед в карьере (11 нокаутом) при двух поражениях.

Ранее Батыргазиев чувствовал, что каждый его удар может стать последним в бою с Корралесом.