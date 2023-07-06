Батыргазиев 28 июля в Ханты-Мансийске встретится с Фрометой

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев проведёт свой следующий поединок с доминиканцем Франсисом Фрометой.

Поединок состоится в Ханты-Мансийске 28 июля. Этот бой в лёгком весе возглавит шоу «Лига Ставок. Вечер профессионального бокса». Поединок пройдёт в десять раундов.

В активе Батыргазиева восемь побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. В последнем поединке россиянин победил техническим нокаутом экс-чемпиона WBA Super Изрееля Корралеса из Панамы. На счету Монтеса 17 побед и ни одного поражения.

В рамках шоу пройдёт поединок Павла Фёдорова и Ваге Саруханяна, также встретятся Евгений Ляшков и Андраник Григорян.

Ранее сообщалось, что Усик подписал контракт на бой с Фьюри.