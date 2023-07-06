Батыргазиев 28 июля в Ханты-Мансийске встретится с Фрометой
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Поединок состоится в Ханты-Мансийске 28 июля. Этот бой в лёгком весе возглавит шоу «Лига Ставок. Вечер профессионального бокса». Поединок пройдёт в десять раундов.
В активе Батыргазиева восемь побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. В последнем поединке россиянин победил техническим нокаутом экс-чемпиона WBA Super Изрееля Корралеса из Панамы. На счету Монтеса 17 побед и ни одного поражения.
В рамках шоу пройдёт поединок Павла Фёдорова и Ваге Саруханяна, также встретятся Евгений Ляшков и Андраник Григорян.
Ранее сообщалось, что Усик подписал контракт на бой с Фьюри.