Махачев заявил, что хочет провести следующий бой за титул в полусреднем весе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев признался, что желает завоевать пояс в другом весе.

«Следующий поединок хотелось бы провести с победителем боя Эдвардс — Ковингтон. Нацелены на два титула», — цитирует Махачева ТАСС.

Поединок за титул в полусреднем весе между действующим чемпионом британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном состоится 17 декабря в Лас-Вегасе.

21 октября Махачев второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего россиянина 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Махачев заявил, что никто из легковесов UFC не сможет отобрать у него титул.