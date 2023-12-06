Махачев заявил, что никто из легковесов UFC не сможет отобрать у него титул
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«Арман Царукян, Дастин Порье, Джастин Гэтжи и Чарльз Оливейра хороши. Они входят в топ-5 лучших бойцов мира, но ни один из них не получит пояс, пока я здесь», — написал Махачев в соцсетях.
21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
Ранее президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал Армана Царукяна будущим чемпионом UFC.