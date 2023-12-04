Гаджиев: Царукян — будущий чемпион UFC в лёгком весе

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал Армана Царукяна будущим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Я не сомневался, что если Царукян выиграет у Дариуша, то он бросит вызов Исламу. Арман — это будущий чемпион UFC в лёгком весе. Произойдёт это тогда, когда Махачев в этом весе карьеру завершит или вообще её закончит, и начнётся время нового короля», — цитирует Гаджиева YouTube-канал KAMIL TIME.

3 декабря Царукян одержал победу над американцем Бенэилом Дариушем в главном поединке турнира UFC Fight Night 233. Бой завершился в первом раунде досрочной победой нокаутом. Теперь на счету россиянина 21 победа при трёх поражениях. В активе Дариуша 22 выигрыша, шесть проигрышей и одна ничья.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о возможном поединке между Махачевым и Царукяном.