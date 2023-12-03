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Уайт считает, что бой Махачева и Царукяна был бы отличным событием в Абу-Даби

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Глава UFC Дана Уайт высказался о возможном поединке между россиянами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.
Уайт считает, что бой Махачева и Царукяна был бы отличным событием в Абу-Даби
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Было бы здорово провести бой между ними в Абу-Даби. Стилистически это замечательный поединок. Арман выглядел сегодня великолепно, но мы посмотрим», — сказал Уайт на пресс-конференции.

3 декабря Царукян одержал победу над американцем Бенеилом Дариушем в главном поединке турнира UFC Fight Night 233. Бой завершился в первом раунде досрочной победой нокаутом.

Ранее Царукян заявил о желании провести реванш с Махачевым.

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