Уайт считает, что бой Махачева и Царукяна был бы отличным событием в Абу-Даби

Глава UFC Дана Уайт высказался о возможном поединке между россиянами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Было бы здорово провести бой между ними в Абу-Даби. Стилистически это замечательный поединок. Арман выглядел сегодня великолепно, но мы посмотрим», — сказал Уайт на пресс-конференции.

3 декабря Царукян одержал победу над американцем Бенеилом Дариушем в главном поединке турнира UFC Fight Night 233. Бой завершился в первом раунде досрочной победой нокаутом.

Ранее Царукян заявил о желании провести реванш с Махачевым.