Махачев: Царукян не выиграл у меня ни раунда, пусть тренируется

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал возможность реванша с соотечественником Арманом Царукяном.

«Арман говорит, что мог бы нокаутировать меня? Уже был шанс, но у него не получилось ни один раунд выиграть. Пусть тренируется, пусть подрастёт», — цитирует Махачева «Чемпионат».

3 декабря 27-летний Царукян нокаутировал американца Бенэила Дариуша в главном бою UFC Fight Night 233. После поединка он заявил о желании провести реванш с Махачевым.

Ранее сообщалось, что Царукян поднялся на четыре позиции в рейтинге легковесов UFC.