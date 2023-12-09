Махачев: Царукян не выиграл у меня ни раунда, пусть тренируется
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
«Арман говорит, что мог бы нокаутировать меня? Уже был шанс, но у него не получилось ни один раунд выиграть. Пусть тренируется, пусть подрастёт», — цитирует Махачева «Чемпионат».
3 декабря 27-летний Царукян нокаутировал американца Бенэила Дариуша в главном бою UFC Fight Night 233. После поединка он заявил о желании провести реванш с Махачевым.
Ранее сообщалось, что Царукян поднялся на четыре позиции в рейтинге легковесов UFC.