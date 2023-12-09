Тищенко победил нокаутом Харта и завоевал чемпионский пояс WBA
- globallookpress.com
Боксёр из России победил немца в шестом раунде нокаутом на турнире IBA Champions Night в Дубае.
На счету 32-летнего Тищенко на профессиональном ринге 13 побед, восемь из которых нокаутом, и одно поражение.
В активе 35-летнего Харта 22 победы (13 нокаутом), шесть поражений, одна ничья.
WBA и WBC создали новую весовую категорию — бриджервейт (bridgerweight, «вес Бриджера» — до 101,6 кг).
Ранее сообщалось, что Тищенко покорил Эльбрус.