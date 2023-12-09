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Тищенко победил нокаутом Харта и завоевал чемпионский пояс WBA

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Олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко нанёс поражение Леону Харту из Германии в поединке за вакантный титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории бриджервейт.
Тищенко победил нокаутом Харта и завоевал чемпионский пояс WBA
  • globallookpress.com

Боксёр из России победил немца в шестом раунде нокаутом на турнире IBA Champions Night в Дубае.

На счету 32-летнего Тищенко на профессиональном ринге 13 побед, восемь из которых нокаутом, и одно поражение.

В активе 35-летнего Харта 22 победы (13 нокаутом), шесть поражений, одна ничья.

WBA и WBC создали новую весовую категорию — бриджервейт (bridgerweight, «вес Бриджера» — до 101,6 кг).

Ранее сообщалось, что Тищенко покорил Эльбрус.

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