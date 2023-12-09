Тищенко победил нокаутом Харта и завоевал чемпионский пояс WBA

Олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко нанёс поражение Леону Харту из Германии в поединке за вакантный титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории бриджервейт.

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