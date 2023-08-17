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Олимпийский чемпион по боксу Тищенко покорил Эльбрус

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Олимпийский чемпион 2016 года по боксу россиянин Евгений Тищенко совершил восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус.
Олимпийский чемпион по боксу Тищенко покорил Эльбрус
  • РИА Новости

«Отличная проверка на прочность. Практически любой желающий может оказаться на вершине, надо проявить немного терпения», — цитирует Тищенко Telegram-канал RCC.

Спортсмен стал первым олимпийским чемпионом по боксу, кто смог взойти на Эльбрус. На счету Тищенко на профессиональном ринге 12 побед, семь из которых нокаутом, и одно поражение.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила о начале проверки по инциденту с возможным нанесением телесных повреждений ребёнку с участием тренера в Подмосковье.

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