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Федерация бокса России проверит инцидент с избиением ребёнка в Подмосковье

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила о начале проверки по инциденту с возможным нанесением телесных повреждений ребёнку с участием тренера в Подмосковье.
Федерация бокса России проверит инцидент с избиением ребёнка в Подмосковье
  • РИА Новости

«Федерация бокса России разбирается в ситуации с избиением ребёнка якобы тренером по боксу. Выясняются обстоятельства произошедшего», — цитирует Кириенко ТАСС.

17 августа стало известно, что в Котельниках, предположительно, тренер по боксу избил 12-летнего мальчика, когда ребёнок сидел у подъезда и резал арбуз. Точные причины произошедшего не сообщаются. Уточняется, что подросток не грубил мужчине.

Ранее сообщалось, что избивший мальчика в Котельниках мужчина рассказал о причинах конфликта.

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