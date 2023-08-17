Федерация бокса России проверит инцидент с избиением ребёнка в Подмосковье
- РИА Новости
«Федерация бокса России разбирается в ситуации с избиением ребёнка якобы тренером по боксу. Выясняются обстоятельства произошедшего», — цитирует Кириенко ТАСС.
17 августа стало известно, что в Котельниках, предположительно, тренер по боксу избил 12-летнего мальчика, когда ребёнок сидел у подъезда и резал арбуз. Точные причины произошедшего не сообщаются. Уточняется, что подросток не грубил мужчине.
Ранее сообщалось, что избивший мальчика в Котельниках мужчина рассказал о причинах конфликта.