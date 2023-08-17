Избивший мальчика в Котельниках мужчина рассказал о причинах конфликта
- РИА Новости
«Они не уважают людей старых, плюют на всё. [Тёщу] послали, чуть не плевали, орали, смеялись. [Конфликт] начался за месяц-два до этого. Тёща их раз выгнала — они, видимо, мстить начали», — поделился мужчина.
Ранее мать подростка сообщила, что мужчина нанёс удары ребёнку, когда тот сидел у подъезда и резал арбуз. По её словам, мальчик не грубил мужчине.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения ребёнка, а прокуратура Подмосковья проводит проверку.