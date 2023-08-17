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Избивший мальчика в Котельниках мужчина рассказал о причинах конфликта

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Мужчина, который избил 12-летнего подростка в Котельниках, рассказал RT, что дети хулиганили во дворе, а также оскорбляли его тёщу, кричали и звонили в домофон. Он признался, что не должен был ввязываться в перепалку, но сорвался, когда мальчики послали его «куда подальше».
Избивший мальчика в Котельниках мужчина рассказал о причинах конфликта
  • РИА Новости

«Они не уважают людей старых, плюют на всё. [Тёщу] послали, чуть не плевали, орали, смеялись. [Конфликт] начался за месяц-два до этого. Тёща их раз выгнала — они, видимо, мстить начали», — поделился мужчина.

Ранее мать подростка сообщила, что мужчина нанёс удары ребёнку, когда тот сидел у подъезда и резал арбуз. По её словам, мальчик не грубил мужчине.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения ребёнка, а прокуратура Подмосковья проводит проверку.

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